LA CRONACA – Zampata vincente di Piccoli, per il Lecce un punto d’oro a Udine

Secondo pari di fila per il Lecce, che riesce a strappare il pari per 1-1 sul campo dell’Udinese. I giallorossi giocano un ottimo primo tempo per poi invece partire male in una ripresa in cui vanno subito sotto, riuscendo a rimontare in extremis. E la classifica continua a sorridere con un ottimo nono posto.

D’Aversa conferma dieci undicesimi del 4-3-3 che ha pareggiato con il Sassuolo cambiando solo Rafia con Oudin. Per Sottil 3-5-2 e Pereyra a centrocampo per l’infortunato Lovric. Equilibrio ad inizio match fin quando Strefezza non prova a rompere gli equilibri con un forte destro al lato di poco. Al quarto d’ora tocca invece a Thauvin cercare il jolly dalla distanza: Falcone blocca sicuro. Passano cinque minuti e nuovamente Strefezza ancor più pericoloso con un destro a giro dal limite con il pallone che esce di poco. Sempre Lecce e sempre con un tiro da fuori al 34′: Kaba riceve da Strefezza e non va lontano dal bersaglio grosso, solo sfiorato. Nell’azione seguente Success si libera bene ma è ancora facile per Falcone, stavolta attento in due tempi. Al 42′ prima Krstovic e poi Gallo mettono in mezzo due ottimi palloni che non trovano gli inserimenti avversari. In pieno recupero diagonale forte di Kamara, Falcone blocca a terra.

Nella ripresa il Lecce resta inizialmente nello spogliatoio ed è subito dominio Udinese. Dopo trenta secondi cross per la testa di Success, palla alta sopra la traversa. Al 49′ l’episodio che spacca il match: Ebosele sfugge a Gallo e mette in mezzo per Samardzic, Baschirotto salva sul colpo di testa ma poi Gendrey schiaccia appena il piede di Pereyra ed è rigore. Dal dischetto Thauvin fa centro. La reazione giallorossa è debole è confusa. Ci provano i neo entrati Dorgu e Banda con incursioni facilmente contenute dalla difesa bianconera. Alla prima opportunità il Lecce è però cinico e fa centro. Minuto 84, Sansone si muove bene e crossa una palla che Piccoli è bravissimo nell’insaccare in spaccata. I giallorossi prendono coraggio e subito dopo Piccoli tenta un diagonale mancino che per poco non trova la deviazione sottoporta di Banda. E’ l’ultima palla gol del match chiuso così sul punteggio di 1-1.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà il Torino alle 18.

