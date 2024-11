LA CRONACA – Un Lecce attento non basta a Bologna. Orsolini nel finale punisce i giallorossi

Quasi novanta minuti di attenzione difensiva vanificati da un errore finale e per il Lecce arriva il terzo ko esterno per 1-0, stavolta sul campo del Bologna. I giallorossi sono sempre stati in partita, sprecando però varie opportunità per colpire e soffrendo a ridosso del gol subito. La classifica dice così sempre penultimo posto a quota 8 in attesa delle gare delle rivali.

Gotti cambia a sorpresa modulo, tornando al 4-4-2 con Pierotti ad agire sottopunta rispetto a Krstovic. Per Italiano è 4-2-3-1 e Ravaglia preferito a Skorupski tra i pali. Pronti via e subito Castro a provarci con un colpo di testa che Falcone controlla agevolmente in corner. Segue una lunga fase di studio, con il Bologna a tenere in mano il pallino del gioco ed il Lecce a contenere senza problemi. Al 16′ tiro-cross di Ndoye, palla ampiamente fuori. Si fa vedere anche l’undici salentino al minuto 22: palla deliziosa di Dorgu per Pierotti, che sceglie di andarci con il piede anziché con la testa e non prende il pallone. Due minuti dopo Krstovic impegna Ravaglia in diagonale, ma l’arbitro aveva già fischiato fallo. Stessa cosa al trentaduesimo, quando invece Rafia aveva fatto centro. Tutto inutile perché Collu aveva ravvisato un fallo di Dorgu. Passano dieci minuti e Bologna vicino al vantaggio: Ramadani impegna involontariamente Falcone, poi Freuler manda alto da due passi. In pieno recupero di frazione, da corner Castro ha sulla testa la palla del vantaggio, stacca bene ma ancora Falcone si oppone.

Ripresa e Lecce subito all’attacco, al tiro al 49′ con Krstovic il cui mancino è alto sopra la traversa. Trascorrono cinque minuti e il tiro cross di Ndoye si perde sul fondo. Al 68′ da Miranda a Dallinga, deviazione da pochi passi al lato della porta di Falcone. Due giri di lancette più tardi Miranda da fuori e palla larga. Sul ribaltamento di fronte punizione affidata al destro di Krstovic e tiro nettamente alto. Pericolosi i felsinei al minuto ottanta, quando Orsolini imbecca Fabbian il cui colpo di testa è bloccato senza problemi da Falcone. Sale il pressing rossoblù ed arriva il vantaggio dei padroni di casa. Autore Orsolini che, perso da Gallo, all’ottantacinquesimo di testa batte l’incolpevole estremo giallorosso. Nel finale i giallorossi ci provano senza mai avvicinarsi a Ravaglia. E’ 1-0 conclusivo.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà l’Empoli, venerdì alle 20.45.

