LA CRONACA – Tra Monza e Lecce un gol, un rosso ed un punto a testa

Quarto risultato utile in altrettante gare giocate in questa Serie A per il Lecce, autore di una gara di sacrificio che vale l’1-1 sul campo del Monza. I giallorossi scappano subito per poi fare una partita di sofferenza e resistenza contro un avversario che attacca fino allo scadere. E la classifica, con otto punti in quattro gare, continua a sorridere.

D’Aversa conferma esattamente l’undici ed il 4-3-3 che ha giocato il match prima della sosta. Nel 3-4-2-1 di Palladino si registra la sorpresa di Sorrentino tra i pali al posto dell’infortunato Di Gregorio e l’esordio dal primo minuto di Colombo. L’inizio del Lecce è fulmineo e dopo nemmeno un minuto Almqvist anticipa di un soffio Caldirola che lo abbatte. Rigore e Krstovic freddo nel realizzare. I brianzoli reagiscono e tre minuti dopo vanno al tiro con Birindelli, largo in diagonale. I salentini provano ad agire di rimessa, non riuscendo però a trovare la via del trio. Match sudato ed il Monza per colpire ha bisogno di un’imbucata che arriva al 25′ grazie a Colpani che, servito da Colombo, trova l’angolino. I biancorossi insistono ed a ridosso della mezz’ora prima Ciurria da fuori e poi Colombo da pochi passi non trovano la porta. Solo al 33′ si rivedono i salentini, in ripartenza con Banda che da fuori impegna Sorrentino alla parata in due tempi. Ancora Banda mette in mezzo una gran palla al quarantesimo, non trovando però la deviazione vincente di un compagno a pochi passi dalla linea di porta. Tre minuti e nuova ripartenza con lo zambiano protagonista che chiama Sorrentino alla presa a terra. Pericoloso il Monza nel recupero della prima frazione con il destro di Dany Mota troppo centrale per impensierire Falcone.

La prima opportunità della ripresa è sul mancino del solito Colpani, che al 51′ stringe troppo il sinistro largo abbondantemente. Al sessantesimo l’azione che cambia l’andamento della gara quando Marinelli decide per un rosso troppo severo comminato a Baschirotto nonostante l’intervento del Var. Minuto 67 e doppia clamorosa occasione per Dany Mota, che prima trova la respinta di Falcone e poi calcia largo da posizione favorevole. Il Monza troverebbe poco dopo, al settantesimo, il gol del vantaggio, vanificato però dal fuorigioco di Carboni prima di girare alle spalle di Falcone. Il duello si ripete al settantaseiesimo e stavolta Falcone è bravo a dire di no. All’82’ ancora Falcone decisivo su una nuova girata di destro di Dany Mota. Tre minuti dopo anche i brianzoli restano in dieci per il secondo giallo comminato a Caldirola che ha abbattuto Piccoli. Sulla punizione seguente Touba di testa manda al lato. Al 95′ è invece Gagliardini, sempre di testa, a mancare di pochissimo l’appuntamento con il gol. Ma finisce così: 1-1 e quarto risultato utile consecutivo.

Venerdì sera, al Via del Mare ci sarà la visita del Genoa.

