LA CRONACA – Settanta minuti di nulla, poi Pierotti. Il Lecce si salva con l’Empoli, ma è contestazione

Non riesce al Lecce la rimonta interna con l’Empoli, capace di imporre ai giallorossi l’1-1 al Via del Mare. Un risultato tutto sommato giusto visto che sì i giallorossi hanno avuto più occasioni, regalando tuttavia 70 minuti di indecente anti-calcio agli ospiti. In attesa delle gare degli avversari, i salentini raggiungono il gruppetto a quota 9.

Gotti torna al 4-2-3-1 ritrovando Oudin nel ruolo di trequartista centrale, con Dorgu nuovamente ala destra. D’Aversa propone a sorpresa un 4-4-2, scegliendo Colombo e Pellegri come tandem offensivo. Ritmi bassi e fase di studio in una primissima parte di gara in cui si registra solo un tiraccio alle stelle di Krstovic da posizione difficile. Alla mezz’ora la prima conclusione in porta del match, un destro dal limite telefonato di Pellegri facile preda di Falcone. Tre minuti dopo però l’attaccante dei toscani, pur circondato da maglie giallorosse, fa centro sfruttando lo spazio concessogli tanto da trovare l’angolino basso con un potente e preciso destro. Reazione Lecce lenta e confusa. Al 39′ Gaspar di testa in mischia, tocco al lato di poco. Nel recupero della prima frazione una palla sporca arriva sul piede di Pierotti, ne esce un tiro masticato che si perde sul fondo.

Nella ripresa minuto 50 e palla gol sul destro di Krstovic che, solo davanti a Vasquez, calcia ancora alle stelle di controbalzo. Cinque minuti e l’estremo azzurro mostra ottimi riflessi sul colpo di testa ancora del montenegrino. Due giri di lancette dopo è però l’Empoli ad andare ad un nulla dal bis, prima con il mancino di Cacace dritto sul palo e poi con il tentativo di Colombo al lato di poco. Al 64′ punizione del neo entrato Sansone sopra la barriera, Vasquez in tuffo salva tutto. Tre minuti più tardi da Gallo alla testa di Krstovic, deviazione al lato. Al 73′ Pierotti apparecchia per il destro di Sansone, destro forte e palla alta. I salentini insistono ed arriva il meritato pari quando il cronometro segna 77: traversone, l’ennesimo, di Gallo dalla sinistra per la testa di Pierotti che fa centro. Cinque minuti dopo azione simile da fascia opposta, da Rafia a Rebic e deviazione aerea alta del croato. Subito dopo punizione di Sansone e palla che si spegne in pieno sull’incrocio dei pali. All’ottantasettesimo corner per la testa di Krstovic e la palla che va sul fondo dopo aver colto la traversa. Ancora Krstovic da fuori, destro potente e palla al lato di poco. L’assalto finale non frutta, al triplice fischio è 1-1. Il Via del Mare mormora e, in particolare, la Curva Nord invita decisamente la squadra a tirare fuori i cosiddetti.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite del Venezia, il novembre alle 20.45.

