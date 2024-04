LA CRONACA – Sansone all’ultimo tuffo mette ko l’Empoli. Al Lecce tre punti di platino

Un Lecce finalmente pragmatico riesce a fare suo lo scontro diretto con l’Empoli, superato per 1-0 proprio allo scadere. I giallorossi rischiano praticamente zero e creano soprattutto sui calci da fermo, meritando comunque ai punti un successo arrivato all’ultimo guizzo. E la classifica ora sorride grazie ad uno scontro diretto che torna a mettere margine rispetto alle ultime posizioni, con la zona retrocessione distante sei lunghezze in attesa delle altre sfide di giornata.

Gotti punta ancora sul 4-2-3-1 ritrovando dal primo minuto Gendrey, Almqvist, Oudin e Piccoli. Per Nicola invece un 3-4-2-1 con la coppia Zurkowski-Cancellieri a supporto di Cerri. Dopo i primi minuti di studio, al quinto succede già di tutto. L’Empoli trova il gol con Cerri che insacca da due passi l’assist di Cancellieri ma Mariani, dopo consulto al VAR, annulla tutto perché sulla partenza dell’azione, Caprile aveva varcato con le mani il limite della propria area. Punizione giallorossa e tocco di Oudin per Piccoli, destro forte della punta ed il portiere ospite che si rifà bloccando a terra. Doppia occasione salentina al diciannovesimo: prima Caprile manda in corner il tocco al volo di Gendrey, poi su cross dalla bandierina di Oudin impatta Dorgu che chiama l’estremo azzurro alla nuova respinta complicata. Al 32′ tentativo dalla distanza da parte di Baschirotto, palla deviata e Caprile costretto ad alzare il pallone in corner. Sul ribaltamento di fronte si rivede l’Empoli con il tentativo in rovesciata di Cancellieri alto di non molto. Al 37′ Falcone due volte nella stessa azione si fa trovare pronto, prima sul colpo di testa di Zurkowski e poi su quello di Cerri. Al 45′ corner di Oudin, sponda di Pongracic e Piccoli stacca più in alto di tutti andando a cogliere la traversa. Si va al riposo in parità.

Nel secondo tempo solo al 56′ la prima conclusione è di Piccoli, un colpo di testa telefonato tra le braccia di Caprile. Un minuto dopo l’estremo ospite si supera per dire di no a Baschirotto, che ancora subito dopo è fermato in corner prima di calciare da due passi a botta sicura. Al 64′ scarico di Gallo per Oudin, conclusione a botta sicura ma deviata di un nulla sopra la traversa. Dal corner seguente Piccoli svetta più alto di tutti, mandando però alto. Per una lunga fase di gioco non succede nulla, se non un tentativo al volo telefonato di Cambiaghi che Falcone blocca facilmente. Solo un episodio può sbloccare un match così contratto e questo arriva proprio a pochi istanti dal novantesimo, quando Pierotti in piena area avversaria soffia il pallone a Walukiewicz e offre a Sansone una palla solo da appoggiare in rete che l’11 valorizza al meglio. E’ 1-0 preziosissimo.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite del Sassuolo domenica alle 12.30.