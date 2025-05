LA CRONACA – Ramadani sotto l’incrocio e il Lecce batte il Toro. Speranze salvezza ancora vive

Tre punti di platino per il Lecce, capace di superare il Torino per 1-0 in un match che tiene aperto il discorso salvezza. I giallorossi giocano un match ordinato e scattano con Ramadani, per poi gestire agevolmente. C’è così il sorpasso sul Venezia, anche se nell’ultimo turno non sarà impresa facile mantenersi agganciati ad un Empoli favorito dal calendario.

Giampaolo recupera Gaspar confermando così in blocco il 4-2-3-1 che ha pareggiato a Verona. Stesso modulo per Vanoli, con Adams terminale offensivo. Match contratto nelle sue prime battute, con il Lecce che prova senza risultati ad impostare l’azione. La prima conclusione è ospite al quattordicesimo con Gineitis, che impegna Falcone all’altezza del primo palo. Dal corner seguente ancora Falcone costretto a respingere sulla battuta insidiosa di Lazaro. Tre minuti dopo Baschirotto su calcio d’angolo manda troppo centrale di testa. Al 23′ contropiede imbastito da Pierret, Krstovic si libera al limite e di destro manda largo di poco. Poco prima della mezz’ora si rivede il Torino con un colpo di testa di Vlasic largo di non molto. Al 39′ girata mancina di Helgason, Milinkovic alza sopra la traversa. Pericoloso ancora Gineitis due minuti più tardi, Falcone respinge con qualche affanno. L’ultima azione della prima frazione porta invece la firma di Morente, destro alle stelle da poco fuori area.

La ripresa si apre come meglio non poteva per il Lecce, in vantaggio già al 47′. Krstovic gestisce bene il pallone sulla sinistra, tocca arretrato per l’accorrente Ramadani che la scaraventa sotto l’incrocio. Nemmeno due minuti e Krstovic, lanciato in profondità, chiama Milinkovic alla respinta in corner. Al 66′ Coulibaly scappa a Masina, che però ritorna inducendolo all’errore a tu per tu con Milinkovic. Il portiere granata si ripete nell’azione seguente, sul diagonale mancino di Rebic. All’ottantaduesimo la punizione di Biraghi, ampiamente alta sopra la traversa. Nel finale i giallorossi controllano e si tengono tre punti fondamentali grazie a questo 1-0.

Nel prossimo turno il Lecce se la giocherà sul campo della Lazio, con data ancora da definire.

