LA CRONACA – Prodezza di Banda e il Lecce torna a sorridere. Udinese ko al 90′

Il Lecce torna ad esultare grazie al successo, tanto sudato quanto emozionante, sull’Udinese battuta per 2-1 al Via del Mare. A deciderla una gran punizione di Banda al novantesimo al termine di una gara che ha visto comunque i giallorossi più combattivi degli avversari. La classifica così torna a muoversi ed i salentini sono a +3 sul terz’ultimo posto.

Di Francesco ritrova Gaspar nella linea difensiva del suo 4-2-3-1 e per il resto conferma l’undici di Torino. Per Runjaic è 3-4-2-1 e Bayo unica punta. Il Lecce parte forte ed al secondo minuto c’è già un bel cross di Sottil per la testa di Cheddira, imprecisa. Al sesto i giallorossi passano: Cheddira in mezzo dopo una palla rubata, erroraccio di Karlstrom in area e di fatto pallone apparecchiato per Gandelman, che da due passi fa centro di mancino. Al quarto d’ora calcio di punizione per il destro di Sottil, palla alta di non molto. Alla prima offensiva ospite giunge il pari per un rigore causato da Gaspar e realizzato da Solet. Minuto 29 e Tiago Gabriel vicino al nuovo vantaggio con una girata di testa alta sopra la traversa. Al 38′ si rivede l’Udinese con Atta, gran giocata sulla trequarti ma destro ampiamente fuori misura.

Nel secondo tempo i bianconeri crescono ed il Lecce prova a resistere e proporsi in avanti. Come al 53′, quando al termine di un’azione insistita arriva il colpo di testa di Coulibaly telefonato per la presa di Okoye. Al sedicesimo Danilo Veiga dal limite, palla deviata di poco alta sopra la traversa. Gli ospiti si rivedono in avanti al 74′ con un destro di Zaniolo masticato sul fondo. Cinque minuti più tardi mancino potente di Ramadani che Okoye blocca con qualche brivido. Sul ribaltamento di fronte Zaniolo prova a sorprendere Falcone, mancino sul fondo. Pericoloso il Lecce al 77′, da Banda palla a ritroso su N’Dri e mancino largo. Al novantesimo il Lecce si riporta in vantaggio grazie alla prodezza su calcio di punizione di Lameck Banda, il cui destro scavalca la barriera e si insacca. E’ il gol del 2-1 finale.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite del Cagliari, lunedì 16 alle 20.45.

