LA CRONACA – Lecce, troppo poco per vincere. A Parma termina a reti bianche

Pari e patta in tutto, nel punteggio finale e anche nelle poche occasioni create, tra Lecce a Parma, che si fermano sullo 0-0. Partita noiosa e prestazione incolore dei salentini, che dimostrano solidità creando però presupposti per cercare il gol solo nei minuti finali. Troppo poco per chi aspira alla A diretta, che ora rischia di allontanarsi anche alla luce del successo del Monza nuova capolista in attesa delle gare di Pisa, Cremonese e Brescia.

Baroni conferma il 4-3-3 cambiando però tanto rispetto a Cosenza e inserendo Calabresi, Tuia e Barreca in difesa, Blin e Bjorkengren a centrocampo e Rodriguez nel tridente. Iachini risponde con il 3-4-1-2 e Vazquez tra le linee. Buon approccio al match del Lecce, che si propone da subito in diverse proiezioni offensive. Al quinto la prima conclusione insidiosa arriva dalla testa di Blin che manda alto su azione di corner. Ben più lontano dalla porta avversaria va sessanta secondi dopo Bernabè, alla conclusione alta da fuori. Al 14′ Benedyczak scalda i guantoni a Plizzari opponendosi al diagonale del polacco. Nella fase centrale della prima frazione il gioco è molto frammentato, i falli si sommano e le due squadre faticano ad arrivare nei pressi dei portieri avversari. Al 43′ gran ripartenza Coda-Bjorkengren-Rodriguez ma lo spagnolo si fa anticipare in extremis dal connazionale Bernabè. Brividi in area giallorossa nel minuto di recupero della prima frazione, quando Vazquez si è liberato sulla sinistra e da posizione defilata ha impegnato ancora Plizzari nella respinta. Si chiude così un primo tempo certo non entusiasmante.

Nella ripresa il primo a provarci è Hjulmand con una staffilata da fuori alta al 48′. Nell’azione successiva sono però brividi per Plizzari, scavalcato da un tocco sotto impreciso di Benedyczak. Buona opportunità per il Parma al 58′: Vazquez arriva sul fondo, forte tiro-cross che va sotto le gambe di Plizzari ma Pandev non ne approfitta complice la presenza di Barreca. Tocca poi al giovane centrale parmense Circati a farsi vedere due volte nel giro di dieci miuti a metà ripresa, con altrettanti colpi di testa alti sopra la traversa giallorossa. Finalmente Lecce al minuto 85, quando Strefezza riceve la respinta di Turk su cross di Di Mariano ed impegna due volte l’estremo locale con altrettanti tentativi di destro in diagonale. Di Mariano si mette in proprio due minuti dopo, lasciando partire un destro forse u po’ troppo centrale ma che impegna Turk. L’azione prosegue e tocca a Strefezza provarci con insistenza, vedendo il suo destro spegnersi sul fondo. Al novantesimo ancora Di Mariano, destro stavolta facile preda del portiere ducale. E’ inevitabilmente pari a reti bianche.

Nel prossimo turno, dopo la sosta, il Lecce sarà impegnato in casa con il Frosinone il 2 aprile alle 14.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: archivio Coribello/SalentoSport)