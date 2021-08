LA CRONACA – Lecce, questo inizio è un incubo! Tris della Cremonese e giallorossi asfaltati

Un Lecce che non ti aspetti, impreciso, impacciato ed alla lunga anche svogliato è messo sotto dalla Cremonese che ha la meglio per 3-0. Nonostante le fisiologiche difficoltà di inizio stagione era complicato immaginarsi un inizio così, in cui i giallorossi giochicchiano nella prima frazione per poi sparire alle prime difficoltà. Zero punti, dunque, dopo la prima uscita.

Baroni propone il suo solito 4-3-3 e lanciando dal primo minuto Strefezza nel tridente con Coda e Olivieri. E’ 4-2-3-1 per Pecchia, che schiera Ciofani unica punta. Ritmi subito altissimi a inizio gara, con la Cremonese pericolosa in contropiede già al secondo quando Bonaiuto prova a sorprendere Gabriel da fuori: palla sul fondo di non molto. E’ però clamorosa quella che capita al quarto sul mancino di Coda, che da mezzo metro calcia su Carnesecchi l’assist rasoterra di Strefezza. Nuovamente lombardi al minuto undici, quando l’inserimento di Valzania è puntuale ma trova ben piazzato Gabriel. Subito dopo Zanimacchia di testa su cross di Baez, pallone al lato. Lavoro per il VAR al 20′: Olivieri sottoporta gonfia la rete sugli sviluppi di un corner, ma è fuorigioco millimetrico e rete annullata dopo check. Al ventinovesimo Coda si libera sui 25 metri, ma la presa di Carnesecchi non è impossibile. Azione corale giallorossa al 38′, con Coda che libera al tiro Majer il cui rasoterra trova ancora una volta prontissimo l’estremo grigiorosso.

Il secondo tempo del Lecce non parte bene ed al 51′ la Cremonese passa. Sugli sviluppi di un calcio di punizione il pallone arriva sul destro di Valzania, che lascia partire un destro potente e preciso che si insacca all’angolino. Reazione giallorossa con il potente mancino di Coda che al 59′ impegna il solito presente Carnesecchi. Un minuto però e arriva il bis lombardo. Il Lecce si fa trovare colpevolmente scoperto, Baez in contropiede arriva solo di fronte a Gabriel, palo e magia di Bonaiuto che la mette all’incrocio sulla ribattuta. Giallorossi inesistenti nella ripresa, ad ogni palla persa è contropiede e palla gol grigiorossa e così arriva il 3-0 firmato Valeri, che al 65′ insacca facile facile da due passi solo di fronte a Gabriel. Ai salentini a quel punto resta solo l’orgoglio, ma anche i tiri di Listkowski e Calabresi nel finale sono facile preda di Carnesecchi. E’ 3-0 finale.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà il Como, domenica prossima alle 20.30.

(foto: esultanza Cremonese, archivio Coribello-SalentoSport)