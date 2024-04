LA CRONACA – Lecce, l’urlo salvezza resta in gola. Allo scadere il Monza fa pari ma è un buon punto

Si ferma la striscia vincente ma non quella positiva per il Lecce, che nella bolgia del Via del Mare fa 1-1 con il Monza. Un buon pari ma che lascia grandissimi rimpianti per i salentini, capaci prima di portarsi avanti e poi di subire il pari di rigore, tutto nel recupero. La classifica dice comunque 36 punti ed un buon seppur momentaneo +9 sul terzultimo posto.

Gotti conferma in blocco il 4-4-2 vittorioso con gran merito sul campo del Sassuolo. Per Palladino è 4-2-3-1 con l’ex Colombo vertice alto. Match equilibrato e ritmi appesantiti dal caldo nelle battute iniziali. La prima squadra che prova a rompere gli indugi è il Lecce, al tiro al decimo con Blin il cui destro dal limite è alto. Dopo 21 minuti di gioco si vede anche la compagine brianzola, capace di liberare al tiro, sempre dalla distanza, Kyriakopoulos che non trova la porta. Sul ribaltamento di fronte Gallo scappa bene per poi calciare dritto tra le braccia di Di Gregorio. Dopo una fase convulsa e di crescita biancorossa, nel finale e proprio a cavallo del 45′ è tripla occasione giallorossa: Krstovic scende sul fondo e tocca dietro per Oudin, i cui tentativi sono respinti due volte come quello di Rafia subito dopo.

Nella ripresa occasionissima Lecce già al 49′, quando Rafia recupera palla e serve Krstovic che gira però oltre il palo lontano. Un minuto dopo Birindelli ci prova dalla distanza, palla nettamente alta sopra la traversa. Ancora Krstovic prova a mettersi in proprio al sessantesimo, seminando avversari per poi calciare di mancino al lato di poco. Cinque minuti dopo Oudin recupera palla e vede Di Gregorio fuori dai pali, tentando un pallonetto con il pallone ampiamente alto sopra la traversa. Lunga concitata fase di poche emozioni a metà ripresa, fino al pretenzioso mancino al volo ancora di Krstovic che da posizione impossibile spedisce in curva al minuto 79. Assolo di Gallo all’ottantottesimo, il terzino rientra sul destro e da due passi calcia però sul portiere avversario. Pericoloso Colpani nell’azione seguente, mancino al volo del biancorosso largo di non molto. Viene giù il Via del Mare al minuto 93, quando Krstovic prende al volo un pallone vagante dopo il tocco di Pierotti e lo scaraventa sotto l’incrocio. Sembra fatta, ma a pochi secondi dal fischio finale Venuti tocca con la mano un pallone vagante in area giallorossa. E’ rigore e dal dischetto l’ex Pessina spiazza Falcone per l1-1 conclusivo.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite del Cagliari, domenica 5 maggio alle 12.30.

