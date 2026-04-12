LA CRONACA – Lecce, i regali continuano. Stulic sbaglia e il Bologna festeggia con due “autogol”

Il Lecce chiude il filotto di match con squadre della parti sinistra della classifica a modo suo, ovvero regalando nuovamente il successo all’avversario, stavolta un Bologna vittorioso per 2-0 con il minimo sforzo. I giallorossi creano qualcosa solo ad inizio partita, sprecando malamente e subendo in modo goffo con errori grossolani ed inqualificabili. E la classifica dice ancora terz’ultimo posto, con gli stessi punti dell’ultimo mese.

Di Francesco nel suo 4-2-3-1 ritrova Coulibaly inserito da trequartista, mentre in avanti Stulic è preferito a Cheddira. Opta per il 4-3-3 invece Italiano, che tra i pali sceglie il 18enne Pessina. A provare a fare la partita nei minuti iniziali è il Bologna, ma le prime occasioni sono del Lecce. Clamorosa quella del nono minuto, quando Ramadani lancia solissimo Stulic in profondità, la punta si presenta davanti a Pessina ma anticipa il tiro e trova la respinta del portiere rossoblù. Dopo due minuti azione insistita salentina e conclusione forte ma alta di Ramadani. Per l’ennesima volta in questo campionato, il Lecce vede la partita sbloccarsi in favore dell’avversario con una goffa topica difensiva. E’ il 28esimo e Ndaba lascia passare un pallone perso dal Bologna, favorendo l’inserimento di Orsolini che coglie la traversa prima del tap-in vincente di Freuler. I giallorossi accusano il colpo e non reagiscono. Dieci minuti dopo Moro dalla distanza, palla alta sopra la traversa. Al trentanovesimo punizione per il Bologna e cross per la testa di Casale, che da due passi manda alto. Altri due giri di lancette e Orsolini supera Ndaba trovando Falcone sulla sua strada a deviare in angolo.

Lecce leggero anche ad inizio ripresa ed è il Bologna ad impensierire Falcone con un altro diagonale di Orsolini, al al 59′ trova la respinta di piede del portiere giallorosso. Quattro minuti dopo ripartenza felsinea con solita conclusone del 7 rossoblù, decisiva la respinta di Gallo. Il Lecce di contro attacca in modo confuso, la qualità è ai minimi ed è tutto in un destro di Cheddira deviato in corner. Nel finale gli ospiti ci provano solo con un colpo di testa di Coulibaly al lato. E’ invece il Bologna a raddoppiare con Orsolini, che riceve l’assist di Bernardeschi e al 92′ batte Falcone. Un minuto dopo il portiere salva su Odgaard, che si era presentato solo davanti a lui. E’ 2-0 conclusivo.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà la Fiorentina, lunedì 20 alle 20.45.

IL TABELLINO

Bologna, stadio “R. Dall’Ara”

domenica 12.04.2026, ore 18

Serie A 2025/26, giornata 32

BOLOGNA-LECCE 2-0

RETI: 26′ Freuler, 90+2′ Orsolini

BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina – Joao Mario (66′ Zortea), Casale, Lucumi, Miranda – Freuler, Moro (85′ Bernardeschi) – Orsolini, Sohm (74′ Pobega), Cambiaghi (74′ Rowe) – Castro (85′ Odgaard). A disposizione: Ravaglia, Franceschelli, Heggem, De Silvestri, Vitik, Castaldo. Allenatore: Vincenzo Italiano.

LECCE (4-2-3-1): Falcone – Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba (46′ Gallo) – Ramadani, Ngom (46′ Gandelman) – Pierotti (82′ Sala), Coulibaly, Banda (64′ N’Dri) – Stulic (64′ Cheddira). A disposizione: Früchtl, Samooja, Fofana, Pérez, Helgason, Jean, Marchwiński, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

ARBITRO: Colombo sez. Como (Perrotti-Ceccon; IV Crezzini; VAR Mazzoleni-Paganessi).

NOTE: Ammoniti Ngom, Siebert (L). Rec. 2′ pt.

RISULTATI E CLASSIFICA