LA CRONACA – Lecce “da compitino”. Con lo Spezia un pari che vale il +3 sul Verona

Torna a fare punti anche in casa il Lecce, che però nemmeno stavolta riesce a far suo uno scontro diretto casalingo pareggiando 0-0 con lo Spezia. I salentini entrano di fatto in campo nel secondo tempo, ma questo non basta ad avvicinarsi al successo ed il pari è risultato inevitabile. Di buono c’è senza dubbio l’essere riusciti ad aumentare il vantaggio sul Verona, ora sotto di tre lunghezze.

Baroni è costretto a dare riposo a Hjulmand, che parte dalla panchina, e schiera Blin al centro del suo 4-3-3 che prevede Colombo punta centrale. Per Semplici invece 3-5-2 e tandem pesante Shomurodov, Nzola. Lo Spezia parte meglio e prova a pressare, andando anche al pericoloso tiro con Nzola autore di un mancino al termine di uno spunto personale al lato di poco. Era il quinto, ed un minuto più tardi Blin al volo da fuori non inquadra la porta. Dopo una fase convulsa e combattuta i liguri provano a rompere gli indugi con uno schema da corner che libera al tiro Esposito, masticato e sul fondo. Al 26′ il Lecce ci prova sull’asse Oudin-Blin: punizione del primo per il piede del secondo che devia nettamente al lato. Pericoloso Shomurodov tre minuti più tardi, quando l’uzbeko si incunea in area ed è per due volte stoppato da Baschirotto, la seconda in corner. Al 39′ punizione di Esposito ampiamente fuori. Si va così al riposo dopo una prima frazione a ritmi decisamente bassi.

Nella ripresa i giallorossi provano a partire più forte ed al 47′ Oudin mette in mezzo una gran palla sulla quale Colombo non arriva. Dieci giri di lancette e cross di Gallo per la testa di Gendrey ampiamente alto sopra la traversa. Si rivedono i bianchi al 72′ con una punizione di Esposito alta sopra la traversa. Minuto 78′ e occasione per la testa di Nzola che, appostato sul secondo palo, manda di testa sull’esterno della rete. Sul capovolgimento di fronte destro al volo di Strefezza forte ma centrale tra le braccia di Dragowski. Nel primo minuto di recupero decisivo Askildsen per salvare sul diagonale di Ekdal da due passi. E’ 0-0 conclusivo.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite del Monza, domenica alle 15.

(Colombo anticipato da Ampadou – ©Coribello/SalentoSport)