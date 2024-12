LA CRONACA – Lecce, cuore e sfortuna. La Lazio in dieci esulta solo allo scadere

Un Lecce tutto cuore ed attenzione gioca una signora gara contro la Lazio dell’ex Baroni, graziato dalla fortuna del “suo” Via del Mare che lo vede vittorioso per 1-2. I giallorossi se la giocano alla pari con gli ospiti, subendo pochissimo soprattutto in inferiorità numerica e sfiorando il guizzo finale che tanto avrebbero meritato. La classifica li vede così fermi ancora a quota 16 punti.

Giampaolo conferma in blocco il 4-3-3 che ha battuto il Monza. Diversi rientri tra i titolari per Baroni, che ha tutti i migliori a disposizione per il suo 4-2-3-1. Equilibrio a inizio gara, con la Lazio che prova a fare la partita. Il primo tiro arriva al settimo, un destro potente ma centrale di Lazzari respinto con sicurezza da Falcone. Al quarto d’ora si fa vedere un Lecce nettamente cresciuto e pericolosissimo con il destro al volo di Morente che trova la gran respinta di Provedel. Gli ospiti si rivedono al ventiseiesimo e lo fanno in modo molto pericoloso: Jean anticipa tutti ma serve senza volerlo Isaksen, sul cui colpo di testa è decisivo Coulibaly. Ancora il danese in diagonale alla mezz’ora, Falcone bravo ad opporsi in due tempi. Ancora l’estremo di casa attento al 43′, quando Castellanos si prepara al tiro al volo con un numero e lo impegna in respinta bassa. Al 47′ la Lazio la sblocca, con un’azione insistita che vede prima Falcone effettuare una prodezza su Castellanos e poi Guilbert respingere il pallone di mano. E’ rosso per il francese e penalty, e dal dischetto l’argentino non sbaglia.

Nella ripresa reazione d’orgoglio del Lecce ed al quarantanovesimo è pari. Il tiro dal limite di Dorgu è respinto da Dia, la palla arriva a Morente che di prima intenzione trova l’angolino. Tre minuti ed insidioso tiro-cross di Zaccagni, palla larga di non molto. I salentini non rinunciano ad offendere ed al 69′ Rebic cerca il mancino a giro, largo di poco. Il Lecce è in pieno controllo, Falcone non corre pericoli ed agli ospiti serve un episodio favorevole che giunge a tre dal novantesimo. Sugli sviluppi di un corner Morente rinvia corto, arriva Marusic ed il suo gesto al volo si insacca all’angolino. I giallorossi però ci sono e reagiscono, creando una clamorosa doppia occasione al 94′ quando il cross di Rebic trova la testa di Kaba che impatta sulla traversa, prima della clamorosa ribattuta al lato di Pierotti. Il match si chiude sull’1-2.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite del Como.

