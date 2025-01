LA CRONACA – Lecce, così no! Ripresa imbarazzante e poche alternative lanciano il Cagliari

Il Lecce chiude come peggio non poteva il suo filotto di scontri diretti affondando a Cagliari, dove i padroni di casa si impongono per 4-1. Con una ripresa che chiamare scandalosa è dire poco i giallorossi si consegnano all’avversario, che spinto dal proprio pubblico annienta i salentini. Ora la classifica dice sedicesimo posto.

Giampaolo conferma in blocco il 4-3-3 che ha vinto ad Empoli nel precedente turno. Per Nicola è invece 4-4-1-1 e Viola in appoggio all’ex Piccoli. Il Lecce parte bene e tiene in mano il pallino del gioco. Costruendo anche qualche buona trama, come quella che al nono libera il destro di Morente, alto dal limite. I sardi rispondono al dodicesimo con un’iniziativa dalla destra condita di traversone basso insidioso, fermato in extremis da Guilbert. Il Cagliari cresce e va vicino al gol diciottesimo con Adopo, il cui mancino di prima intenzione trova l’attenta respinta di Falcone. Tre minuti e Zortea inventa per Viola che da pochi passi non trova l’impatto con il pallone. Alla mezz’ora punizione di Viola per la testa di Luperto, pallone sul fondo di non molto. Sull’azione seguente Helgason costruisce per Krstovic, bravo a girarsi salvo trovare la risposta attenta di Caprile. Ed il montenegrino salva tutto al 33′, quando il colpo di testa di Piccoli aveva scavalcato Falcone venendo allontanato solo sulla linea di porta. L’azione prosegue ed il tacco di Luperto è alto sopra la traversa. Al 42′ con un perfetto contropiede il Lecce trova il vantaggio: Dorgu lancia Morente, pallone in mezzo per Pierotti il cui piattone mancino si insacca nell’angolino.

Nella ripresa giallorossi insidiosi dopo pochi secondi con Krstovic che di destro cicca dall’interno dell’area di rigore. Al 48′ da Krstovic a Pierret, mancino a rientrare alto di poco sopra l’incrocio. Piccoli di testa su corner al 51′, palla ampiamente al lato. Al sessantesimo la fiammata del Cagliari che raggiunge il pareggio: colpo di tacco di Deiola per Gaetano che, solo davanti a Falcone, lo batte di destro. Il Lecce accusa il colpo e subisce la rimonta cinque minuti più tardi, quando da un corner di Marin la palla arriva a Luperto che di spalla fa centro. A compromettere le possibilità di rimonta dei salentini ci pensa Rebic che cade nelle provocazioni di Mina e lo pesta lasciando i suoi in dieci. Minuto 76, Augello dal limite e sinistro a sibilare di poco alla destra del palo. Il tris sardo è solo rimandato all’ottantesimo, quando il cross di Augello trova sul secondo palo Zortea libero di insaccare. E’ 4-1 finale.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà l’Inter, domenica alle 18.

