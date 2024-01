LA CRONACA – Lecce, che spreco! Occasioni giallorosse a raffica ma vince la Lazio

Il Lecce non riesce a sbloccarsi fuori casa ed esce sconfitto 1-0 sul campo della Lazio nel primo turno del ritorno. Un ko che senza dubbio lascia l’amaro in bocca ai giallorossi, che avrebbero meritato di più ma che si sono mostrati decisamente spreconi in zona gol. La classifica resta buona, ma i rimpianti aumentano.

D’Aversa ha a che fare con le solite assenze ed il suo 4-3-3 è quasi obbligato soprattutto in avanti, dove comunque sorprende la scelta di inserire Almqvist dall’inizio a discapito di Strefezza. Stesso modulo per Sarri che sceglie Felipe Anderson falso 9. Parte bene il Lecce, voglioso e propositivo. E al tiro già al quinto con Oudin, mancino dalla distanza deviato lievemente in corner. Passano altri quattro minuti e gran bella palla di Oudin per Krstovic, destro forte ma centrale parato da Provedel. Subito prima del quarto d’ora si vede la Lazio, che orchestra con Luis Alberto di tacco un bell’inserimento di Isaksen, tentativo però dritto tra le braccia di Falcone. Dopo una fase di stallo, grande palla gol salentina al 32′: Almqvist serve dalla sinistra in mezzo, Oudin cicca e Kaba di destro chiama Provedel alla deviazione in angolo. Dal corner Pongracic di testa e palla al lato di pochissimo. Si va all’intervallo a reti bianche, ma il Lecce avrebbe meritato qualcosa in più.

Nella ripresa dopo due buone azioni giallorosse al 50′ arriva l’opportunità per Pedro che dal limite calcia alto di poco. Molto più pericoloso Zaccagni tre minuti più tardi, quando a giro sfiora l’incrocio dei pali dopo l’ottimo invito di Luis Alberto. Ora sono i biancocelesti ad essere cresciuti ed infatti al 58′ arriva la rete laziale firmata Felipe Anderson, che insacca sotto la traversa l’assist di Luis Alberto. Lo spagnolo prova a mettersi in proprio Cinque minuti dopo, calciando alto dal limite dell’area. Minuto 67′ e grandissima palla gol per il pari sulla testa di Krstovic, la cui deviazione da due passi su cross di Almqvist è clamorosamente al lato. Altri tre giri di lancette ed è Kaba ad avere sul mancino il pallone del pari, deviando però al lato il traversone basso di Gallo. I salentini ci provano fino alla fine ma non riescono più a creare occasioni fino al fischio finale che sancisce l’1-0 conclusivo.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà la Juventus, domenica alle 20.45.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA