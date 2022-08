LA CRONACA – Lecce, a Napoli un punto d’oro. Per Colombo rigore sbagliato ed eurogol

E’ un Lecce tutto cuore e testa quello che si prende al Maradona un punto preziosissimo, imponendo l’1-1 al Napoli. I salentini sprecano il vantaggio dal dischetto per poi rimontare e prendersi il pareggio. Secondo risultato utile ed ora la classifica dice quota due.

Baroni rivoluziona il suo 4-3-3 inserendo dal primo minuto Tuia e Pezzella in difesa, Helgason ed Askildsen a centrocampo e Di Francesco e Colombo in attacco. Per Spalletti solito 4-2-3-1 ed esordi dal primo minuto per Ostigard, Olivera, Ndombelè e Raspadori. E’ un bel Lecce che approccia bene alla gara tenendo il Napoli e proponendosi in avanti. La prima conclusione è una brutta punizione di Di Francesco larga sul primo palo. Meglio Colombo tre minuti dopo: il suo sinistro è forte, ma telefonato tra le braccia di Meret. Primo squillo campano al ventunesimo con il mancino di Politano che, deviato, costringe Falcone alla gran parata in angolo. Sessanta secondi dopo Ndombelè calcia su Di Francesco in piena area, causando un penalty che però Colombo si fa parare da Meret. L’azione prosegue ed il Napoli trova il gol del vantaggio in modo fortunoso, con Elmas che approfitta di un tiro strozzato da Politano per insaccare da due passi. Il Lecce però c’è e reagisce, trovando subito il pari grazie allo stesso Colombo che, al trentunesimo, trova il sette dai 25 metri per il gol del pari. Al 38′ Anguissa dalla distanza: Falcone blocca sicuro a terra. Più insidioso Colombo poco prima dell’intervallo, quando in diagonale trova la respinta di Kim dopo bel filtrante di Di Francesco.

Ripresa con un Napoli subito d’assalto, al tiro però nelle fasi iniziali solo con una deviazione sottoporta di Elmas ben controllata da Falcone. I giallorossi si concentrano per lo più sulla fase difensiva, riuscendo a contenere bene in diverse occasioni gli azzurri. Così al 64′ Ostigaard cerca di rompere gli indugi con un siluro da distanza siderale alto di non molto. Cinque minuti e Osimhen di testa manda al lato di non molto il traversone di Politano. Lo stesso mancino azzurro sfiora il vantaggio con un bel tiro a giro largo di un nulla. Subito dopo il neo entrato Lozano prova la stessa giocata chiamando Falcone alla presa bassa. All’ottantaseiesimo la prima conclusione giallorossa della ripresa con il destro da fuori di Hjulmand bloccato facilmente da Meret. Nel secondo minuto di recupero cross deviato da Simeone e colpo di testa alto di Osimhen. E’ l’ultimo sussulto del match, chiuso sull’1-1.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite del Torino, lunedì alle 20.45.

—

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA