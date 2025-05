LA CRONACA – Krstovic illude, Coppola risponde. A Verona ennesima occasione persa Lecce

Pari amaro del Lecce a Verona, dove i giallorossi non riescono ad andare oltre un 1-1 che sa di occasione mancata. L’ennesima, perché il vantaggio iniziale ed il buon primo tempo sono stati sprecati sul più bello con un gol subito in modo banale. Ed ora la classifica vede i giallorossi a pari punti con l’Empoli, con il Venezia che deve ancora scendere in campo.

Giampaolo torna ad un 4-2-3-1 più offensivo con Helgason sulla trequarti e N’Dri ala destra. Per Zanetti invece 3-4-1-2 e Tengstedt-Sarr in avanti. Equilibrio nelle prime battute di gara, con le due squadre che si studiano. Con il passare dei minuti il Lecce prova a farsi strada ed al tredicesimo Morente da fuori calcia ampiamente alto. Minuto 16, ancora lo spagnolo imbeccato da Guilbert chiama Montipò alla parata sul primo palo. I salentini insistono ed al ventitreesimo Krstovic sblocca il match; il montenegrino riceve l’imbeccato di Morente e di mancino gonfia la rete. Insiste ancora il Lecce con il solito Morente, destro al volo dal limite e palla alta di non molto. Alla prima offensiva l’Hellas trova il pari al 41′: punizione di Suslov, Coppola stacca ed inventa una palombella che beffa Falcone. Subito dopo Krstovic da fuori di mancino e conclusione a giro larga di pochissimo.

Dopo l’intervallo il neo entrato Serdar prova al 48′ ad impensierire Falcone, destro dal limite e parata a terra del portiere. Il Lecce se la vede brutta al 57′ quando il solito Coppola anticipa tutti di testa, non trovando la porta di poco. Due minuti dopo e contropiede salentino con Pierotti che mette in mezzo e Banda a calciare fuori da pochi passi. Al 79′ gran discesa centrale di Berisha che alla fine conclude troppo centralmente tra le braccia di Montipò. All’ottantunesimo Krstovic libera Banda al limite, destro completamente fuori misura. Nel finale tanta paura e nessuna occasione da rete, il match si chiude così sull’1-1.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà il Torino, domenica 18.

Il tabellino

Hellas Verona-Lecce 1-1

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini (35’st Daniliuc); Tchatchoua, Duda, Niasse (31’st Bernede), Frese; Suslov (1’st Serdar); Sarr (31’st Livramento), Tengstedt (18’st Mosquera). A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Faraoni, Lambourde, Lazović, Bradarić, Slotsager, Kastanos, Ajayi. Allenatore: Paolo Zanetti

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert (1’st Danilo Veiga), Gaspar (30’st Tiago Gabriel), Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Pierret (20’st Berisha); N’Dri (10’st Pierotti), Helgason, Morente (10’st Banda); Krstović. A disposizione: Früchtl, Samooja, Rebić, Rafia, Sansone, Ramadani, Burnete, Karlsson, Kaba, Sala. Allenatore: Marco Giampaolo

Marcatori 23’pt Krstovic (L), 42’pt Coppola (V)

Ammoniti 15’pt Suslov (V), 31’pt Duda (V), 28’st Niasse (V), 46’st Tchatchoua (V)

Arbitro: Fabio Maresca sez. di Napoli Assistenti: Christian Rossi sez. di La Spezia – Davide Moro sez. di Schio IV Ufficiale: Juan Luca Sacchi sez. di Macerata VAR: Daniele Doveri sez. di Roma 1 AVAR: Marco Di Bello sez. di Brindisi