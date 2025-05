LECCE – Giampaolo: “Ce la giochiamo, siamo in corsa. Non voglio vedere teste basse”

Il Lecce ha avuto la sensazione di avere più gamba durante la gara. Marco Giampaolo si pone così: “Eravamo sì più presenti, pesano le 13 partite già commentate sul bilancio attuale. La squadra ci ha provato, nel primo tempo dovevamo raddoppiare quando erano loro in difficoltà. L’Hellas si è poi rinvigorita e c’è stato equilibrio, noi siamo calati di più rispetto a loro. La squadra ci ha messo spirito, ci ha provato, il gol era il loro primo tiro in porta”.

La palla pesava tanto per il Lecce. Giampaolo continua parlando dalla rete presa: “La punizione nasce da un errore, Gaspar va a saltare nella zona di Guilbert, poi se la prende l’avversario pazienza. Coppola è stato bravo, ha fatto un eurogol. Noi eravamo in pieno controllo. E’ stato bravo, ma potevamo fare meglio noi”. E sulle condizioni dell’angolano: “Adesso ha una fasciatura, è dolorante. Speriamo possa recuperare ma dobbiamo vedere. Non so l’entità. Gaspar è assolutamente fondamentale, dobbiamo fare l’impossibile per recuperarlo”.

Il tecnico del Lecce conclude: “La nota positiva è che siamo in corsa, siamo lì. Giocheremo fino alla fine. Non volevo vedere teste basse. Quelli bravi fanno le tabelle, io i risultati fatti prima non ci credo. Tutte le gare sono difficili, alla fine tireremo le somme. Abbiamo giocato col piglio giusto per vincerla, poi ci sono anche episodi e avversari. Ci riprepareremo per un’altra battaglia. Siamo in questa condizione e dobbiamo starci”.