LA CRONACA – Illusione Siebert, poi la rimonta. Un buon Lecce ko di misura a Napoli

Un buonissimo Lecce sogna ma esce sconfitto per 2-1 dal campo del Napoli. I giallorossi coltivano per metà match il sogno di portare a casa punti preziosi, pagando poi il poco cinismo per il colpo del ko e qualche errore difensivo. Resta così il +3 sul terz’ultimo posto in attesa di Cremonese-Fiorentina.

Di Francesco conferma undici undicesimi del 4-2-3-1 che ha battuto la Cremonese. Per Conte è 3-4-2-1 con Anguissa che torna titolare a centrocampo. Il Lecce parte fortissimo e già nei primi minuti colleziona corner e cross, su uno dei quali Tiago Gabriel è chiuso in angolo. E sul tiro dalla bandierina seguente, al quarto minuto, Siebert di testa impatta bene il traversone di Gallo e porta i giallorossi in vantaggio. Due minuti più tardi bellissima azione salentina con Coulibaly liberato al tiro dal limite, ma il maliano calcia male ed alto. Reazione partenopea affidata al mancino di Politano, alto sopra la traversa al decimo. Al quarto d’ora Banda sfiora il bis in contropiede, con il suo destro deviato in corner a Meret probabilmente battuto. Dall’angolo Tiago Gabriel svetta più alto di tutti e di testa manda alto da ottima posizione. Due minuti e contropiede azzurro con destro di Gilmour masticato al lato. Al 35′ tentativo di Banda dalla distanza dopo lo spunto di Coulibaly, conclusione dritta in curva. Minuto 37 e tiro-cross di Politano largo di non molto. Passano otto minuti e Stulic, involatosi sulla destra, impegna Meret in diagonale costringendolo alla parata in angolo. Illusione del gol nel recupero per il Napoli: il mancino di Politano sul primo palo coglie solo l’esterno della rete.

Ripresa e pari partenopeo pressoché immediato, arrivato già al 47′ con Hojlund che appoggia da due passi l’invito dalla destra di Politano. Due minuti e Tiago Gabriel è ancora pericoloso di testa, palla sul fondo. Pericoloso ancora il Lecce al 64′, quando Pierotti riceve da Banda ma calcia sull’esterno della rete. Nell’azione seguente Alisson Santos si presenta solo davanti a Falcone, che con un grande intervento di piede respinge la conclusione Il gol del sorpasso azzurro è rinviato di quattro minuti ed arriva sugli sviluppi di un corner, con Politano lasciato libero sul secondo palo per il piattone vincente mancino. Ancora Alisson Santos vicino alla marcatura al settantaduesimo, destro dal limite largo di non molto. Il Lecce si rivede all’ottantesimo con un destro di Ramadani nettamente fuori misura. E’ l’ultima conclusione del match che si chiude sul 2-1.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite della Roma, domenica alle 18.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA