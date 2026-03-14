ph: Wikipedia/R. Capaldo
LIVE! NAPOLI-LECCE, il tabellino
LIVE! NAPOLI-LECCE
Napoli, stadio “D.A. Maradona”
sabato 14.03.2026, ore 18
Serie a 2025/26, giornata 29
NAPOLI-LECCE 2-1
RETI: 3′ Siebert (L), 46′ Hojlund (N), 67′ Politano (N)
— FINALE —
NAPOLI (3-4-2-1): Meret – Beukema, Buongiorno, Olivera – Politano (72′ Mazzocchi), Anguissa (46′ McTominay), Gilmour, Spinazzola (72′ Gutierrez) – Elmas (46′ De Bruyne), Alisson S. (85′ Giovane) – Hojlund. A disposizione: Contini, Milinković-Savić, Juan Jesus, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.
LECCE (4-2-3-1): Falcone – Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (79′ Ndaba) – Ramadani, Ngom (86′ Fofana) – Pierotti (79′ N’Dri), Coulibaly (46′ Gandelman), Banda – Stulic (58′ Cheddira). A disposizione: Früchtl, Samooja, Sala, Pérez, Helgason, Jean, Sottil, Marchwiński. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
ARBITRO: Rosario Abisso sez. Palermo (Imperiale-Ceccon; IV Galipò; VAR Nasca-Fabbri).
NOTE: Ammoniti Siebert (L). Rec. 2′ pt., 5′ st.