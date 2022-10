LA CRONACA – Illusione Ceesay, poi Kouamè e brividi finali. Tra Lecce e Fiorentina è parità

Il Lecce somma il quarto pari interno consecutivo, fermato in rimonta sull’1-1 dalla Fiorentina. Un risultato giusto che rispecchia quanto visto al Via del Mare, dove il dominio giallorosso della prima frazione è stato bilanciato dalla gran sofferenza della seconda. In classifica è un piccolo passo avanti sulla zona retrocessione, ora distante tre punti.

Baroni cambia la difesa del suo 4-3-3, proponendo a destra Baschirotto e ritrovando Pongracic e Gallo. Per Italiano stesso modulo ed Igor preferito a Milenkovic. Buon Lecce in avvio e giallorossi al tiro già al sesto con Banda, che però mastica la conclusione facile preda di Terracciano. Al quarto d’ora si vedono anche i viola che scaldano i guantoni di Falcone con il destro di Mandragora respinto dal portiere. Occasionissima Lecce al 23′: Banda rientra sul destro e crossa, Ceesay stacca con i tempi sbagliati e di testa manda di poco al lato. Azione insistita dei salentini cinque minuti più tardi con uno strepitoso Strefezza, abile nel seminare avversari meno nel concludere: il diagonale da buona posizione è strozzato e termina fuori. Dopo una lunga serie di azioni ben orchestrate dai salentini, brividi per il Via del Mare. E’ il 39′ e Cabral insacca sfruttando un errore in respinta di Falcone, ma il VAR annulla tutto perché l’autore del cross, Bonaventura, era in fuorigioco. Il Lecce reagisce al brivido e quarantatreesimo trova il più che meritato vantaggio grazie a Ceesay, che appoggia facilmente in rete il prezioso assist di Gonzalez.

Seconda frazione e pari viola che arriva subito. E’ il 48′ quando Cabral disegna per la testa di Kouamè che insacca anticipando Baschirotto. Passano quattro giri di lancette ed i salentini sfiorano il vantaggio con Ceesay, che per un nulla manda al lato il cross strepitoso di Strefezza. Con il passare del tempo il Lecce cala e la Fiorentina prende campo, avanzando alla ricerca del vantaggio. A cavallo del settantesimo i toscani chiamano in causa due volte Falcone, prima con Martinez Quarta e poi con Gonzalez. In entrambi in casi il portiere è costretto alla deviazione in angolo. Dall’altra parte per i giallorossi solo un colpo di testa di Strefezza nettamente alto al settantanovesimo. Nel finale il Lecce resta anche in 10 per il rosso a Gallo, ma resiste portando a casa il punto dopo l’1-1 finale.

Nel prossimo turno il Lecce sarà di scena a Bologna, domenica alle 15.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA