LA CRONACA – Il più brutto Lecce interno dell’anno va ko. Il Bologna vince di misura ma passeggia

Un pessimo Lecce perde per 2-3 tra le mura amiche con il Bologna, salutando l’anno solare con la peggior prestazione casalinga dello stesso. Un risultato che non descrive l’andamento di un match in cui gli emiliani hanno giganteggiato. Per i giallorossi è ancora quartultimo posto.

Liverani ritrova capitan Mancosu oltre a Lucioni e Petriccione, rientranti dalla squalifica. Per Mihajlovic è Mbaye il sostituto dello squalificato Danilo, con accentramento di Tomiyasu. E’ un Lecce gagliardo a inizio partita, pronto a portarsi in avanti con continuità. Al 10′ Babacar arriva in ritardo di un soffio sul cross basso di Rispoli. Il senegalese fa esplodere il Via del Mare due minuti più tardi con un gran destro sotto l’incrocio, ma è un’illusione perché l’arbitro fischia un offside di certo non nettissimo. Il pericolo occorso sveglia il Bologna, al tiro al 14′ con Soriano: para Gabriel. Brasiliano ancora decisivo due minuti dopo sul diagonale di Palacio. Al 19′ invece il diagonale di Orsolini va a un soffio dal palo. Al 27′ si rivede il Lecce con il solito Babacar, che di testa devia fuori il corner di Falco. E’ però Gabriel il portiere che tiene il risultato sullo 0-0, e al trentaduesimo si produce in una gran parata sul colpo di testa di Palacio. Il finale di tempo è assedio bolognese. Gabriel costretto a superarsi su Sansone e Poli, ma deve arrendersi al 43′ su Orsolini, che da zero metri appoggia in rete il tiro-cross di Sansone. All’intervallo è avanti il Bologna.

Nella ripresa il Lecce, già in sofferenza, resta negli spogliatoi. Al 56′ ecco il raddoppio felsineo di Soriano, arrivato al termine di un clamoroso contropiede tre contro due in favore dei rossoblu. Passano dieci minuti ed arriva anche, con una facilità disarmante, il tris del Bologna: Orsolini punta Calderoni e lo lascia sul posto, per poi infilare la palla sotto l’incrocio. Reazione timida dei giallorossi al 70′, quando la punizione di Farias trova la deviazione di testa di Babacar; palla sul fondo di poco. Più pericoloso Palacio subito dopo, ma Gabriel è decisivo e respinge. All’83’ siluro di Mancosu dal limite e Skorupski si sporca le mani per la prima volta. All’85’ cross di Calderoni raccolto in modo vincente da Babacar, che insacca per l’1-3. Al 91′ il Lecce riesce addirittura, e un po’ sorpresa, a riaprirla con Farias, che insacca con un gran destro da fuori. E’ 2-3 finale.

Nel prossimo turno, il primo del 2020, Lecce in campo in casa con l’Udinese.

