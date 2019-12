A poche ore dall’ultima gara casalinga del 2019 e del girone d’andata, il tecnico del Casarano, mister Dino Bitetto, parla del derby col Gravina, in scena al “Capozza” dalle ore 14.30, e non solo. “Insidie? Ci saranno – ammette l’allenatore rossazzurro – perché giocheremo contro una squadra ben attrezzata per la categoria, direi anche molto aggressiva….