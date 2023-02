LA CRONACA – Il Lecce torna super! Baschi-Strefezza, a Cremona tre punti d’oro

Il Lecce si mette alle spalle le recenti difficoltà e conquista una vittoria dal peso d’oro sul campo della Cremonese, battuta 0-2. I giallorossi sono protagonisti di una prova attenta, ed in continuo crescendo, fino a trovare l’uno-due vincente nella ripresa. Ora la classifica torna a sorridere grazie ai 23 punti che tornano a mettere margine sulle inseguitrici.

Baroni punta sulle sue certezze, ritrovando nel 4-3-3 Gallo in difesa e Di Francesco in attacco. E’ 3-5-2 invece per Ballardini, che opta sulla coppia Dessers-Ciofani in attacco. Buon Lecce in avvio di gara, che registra i giallorossi aggressivi e più propositivi. La prima buonissima occasione è proprio di marca ospite: minuto 7, dalla sinistra Di Francesco apparecchia per Colombo il cui mancino è forte e largo di non molto. Molto meno pericoloso un quarto d’ora dopo Gendrey, che di controbalzo dal limite manda alle stelle. Nell’azione seguente si vede anche la Cremonese, insidiosa con un colpo di testa di Vasquez al lato su azione d’angolo. Alla mezz’ora tocca a Ciofani, ancora di testa, tentare di bucare la difesa giallorossa ma il colpo di testa è facile preda di Falcone. Poi di nuovo giallorossi in pressing offensivo soprattutto nei minuti precedenti l’intervallo, quando prima Umtiti e poi Di Francesco in girata vengono stoppati in extremis.

Lecce proiettato in avanti nei minuti iniziali della ripresa. Al 50′ occasionissima sulla testa di Colombo, che non sfrutta il cross di Gallo deviando alto di poco sopra l’incrocio. Il gol del Lecce è nell’aria ed al cinquantottesimo i giallorossi fanno centro grazie a Baschirotto, che di testa infila perfettamente il traversone di Hjulmand. Reazione lombarda affidata subito al destro di Sernicola che non va molto alto sopra la traversa. Il Lecce insiste e trova il gol del bis al 69′ grazie ad uno strepitoso Strefezza, che approfitta della palla recuperata da Gonzalez, si invola verso la porta avversaria e batte Carnesecchi con un preciso mancino sul palo lontano. I giallorossi gestiscono bene e sfiorano il tris con Banda al minuto 82′ quando lo zambiano chiama l’estremo locale ad una super paratona su piattone destro del giallorosso. L’ultima occasione del match è nel tiro da fuori di Afena-Gyan che trova Falcone attento nella respinta. E’ 0-2 conclusivo.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà la Roma, sabato alle 18.

