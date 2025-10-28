LA CRONACA – Il Lecce sbaglia un rigore, a Conte basta mezzo tiro. Con il Napoli ko ingiusto

Esce tra gli applausi dei suoi tifosi il Lecce, sconfitto ingiustamente tra le mura amiche dal Napoli capolista per 0-1. I giallorossi giocano una gara di sacrificio ed attenzione, mancando però il colpo del vantaggio e venendo così puniti. La classifica resta così preoccupante in attesa dei match delle dirette concorrenti.

Di Francesco cambia qualcosa in avanti nel suo 4-2-3-1, inserendo dall’inizio Coulibaly, Banda e Camarda. Turnover per Conte, che torna al 4-3-3 e inserisce Elmas, Lucca e Lang. Il Napoli prova a fare la partita sin da subito, con il Lecce che prova a tenere botta. Al dodicesimo arriva la prima conclusione del match, un destro dalla distanza di Gilmour che va largo di non molto. Al quarto d’ora Oliveira svetta su corner e di testa manda alto. Al 25′ arriva anche la prima occasione per il Lecce; al termine di una bella azione Pierotti appoggia per Berisha, destro troppo strozzato e largo. Mezz’ora e risposta azzurra affidata al mancino di Politano, alto sopra la traversa da posizione defilata. Più pericoloso Oliveira cinque minuti più tardi, mancino diagonale da pochi metri e la difesa che libera dopo parata difficoltosa di Falcone.

Ripresa e Lecce subito in avanti con un corner che porta Tiago Gabriel a colpire male di testa, palla fuori abbondantemente. Al 57′ occasione delle occasioni per i giallorossi: rigore per fallo di mano di Juan Jesus, sul dischetto va Camarda ma Milinkovic-Savic respinge in tuffo. Secondo la più crudele delle leggi del calcio, poco dopo ecco il vantaggio ospite. E’ il sessantanovesimo e la punizione di Neres trova il colpo di testa vincente di Anguissa. Reazione salentina nel tentativo a sorpresa di Berisha da distanza siderale che si perde sul fondo. Seguono diverse buone azioni e qualche buon cross.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite della Fiorentina, domenica alle 15.

