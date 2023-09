LA CRONACA – Il Lecce crolla sotto i colpi del Napoli: al Via del Mare poker azzurro

Arriva anche il primo stop in campionato per il Lecce, battuto nettamente per 0-4 contro il Napoli. I giallorossi si buttano via, risultando molli ed imprecisi e facendo il gioco di avversari che non devono nemmeno strafare per ottenere il bottino pieno. La classifica, nonostante i due ko di fila, continua comunque a sorridere alla formazione salentina, saldamente nella parte sinistra della graduatoria a quota 11.

D’Aversa cambia solo due elementi del 4-3-3 visto lo scorso martedì e ritrova dall’inizio Gallo a sinistra e Rafia a centrocampo. Una novità in più per il 4-3-3 di Garcia, che sceglie Olivera, Lindstrom e Simeone, quest’ultimo in luogo di Osimhen. Primi minuti in equilibrio complice l’aggressività del Lecce, che con il passare dei minuti lascia però campo alla qualità ed all’intraprendenza del Napoli. Il primo tentativo è azzurro al minuto 13: Lindstrom ha una palla buona per colpire ma di sinistro spara alto da pochi metri. Al primo tiro in porta è gol ospite con Ostigaard, che salta indisturbato al sedicesimo insaccando la punizione di Zielinski. La reazione salentina latita e dopo dieci minuti è ancora un difensore di testa, stavolta Natan, ad impegnare Falcone. A scuotere i suoi ci prova Krstovic, che dal limite chiama Meret alla respinta in corner quando è il minuto 25. Occasionissima giallorossa al 31′: il corner di Strefezza trova libero Pongracic che da due passi spara clamorosamente alto. I Campioni d’Italia si rivedono solo quarantesimo con un destro da fuori di Simeone largo di un nulla. Nel recupero punizione di Kvaratskhelia alta di poco.

Intervallo e Lecce subito proiettato alla ricerca del gol del pari, ma in troppe occasioni i giallorossi mancano al momento dell’ultimo tocco. Fino alla topica del minuto 51, quando un pallone perso in modo assurdo in avanti dai padroni di casa lancia Kvaratskhelia, il quale serve in modo impeccabile Osimhen che di testa batte Falcone. Al 55′ finalmente Strefezza tenta la conclusione da fuori, trovando la facile parata di Meret. Dopo due minuti proprio l’italo-brasiliano avrebbe trovato il gol, annullato però per precedente tocco di mani di Krstovic. Minuto 66 e pericoloso Raspadori dal limite: Falcone para a terra. Insidioso il neo entrato Piccoli quando è il 72′: il suo colpo di testa su cross di Oudin è alto di poco. I giallorossi ci provano, ma oggi la precisione non è proprio di casa. All’ottantottesimo arriva il colpo del ko con Gaetano, che dal limite cala il tris. Ed in pieno recupero c’è anche il tempo per lo 0-4 finale messo a segno da Politano dagli undici metri dopo l’ingenua trattenuta di Ramadani.

Nel prossimo turno il Lecce giocherà ancora in anticipo, con il Sassuolo, venerdì alle 20.45.

IL TABELLINO