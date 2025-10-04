LA CRONACA – Guizzo di Sottil, resistenza da squadra: il Lecce fa il blitz a Parma

Arriva a Parma il primo successo in campionato del Lecce, vittorioso per 0-1 nel match che precede la sosta. I giallorossi giocano un gran primo tempo chiuso in vantaggio per poi resistere da squadra portando a casa i tre punti. La classifica ora appare più rosea, con i salentini momentaneamente fuori dagli ultimi tre posti.

Di Francesco conferma gran parte del 4-3-3 che ha fatto bene con il Bologna, inserendo però Danilo Veiga terzino destro e Sottil ala sulla sponda opposta. Per Cuesta 3-5-2 e tandem offensivo Pellegrino-Cutrone. Il Parma parte con aggressività e dopo 3 minuti Bernabé dal limite sfiora il gol con un mancino rasoterra largo di poco. Al 27′ tentativo svirgolato di Cutrone e palla larga. Minuto 33, Gallo lancia Berisha, mancino sul primo palo ma Suzuki è attento e devia in angolo. Il Lecce cresce ed al trentasettesimo trova la rete grazie a Sottil, il cui tiro-cross si insacca nell’angolino lontano. Cinque minuti dopo occasione clamorosa per il raddoppio giallorosso, ma Stulic colpendo di testa va di fatto a togliere a Gaspar il facile tap-in. Nell’azione seguente Pierotti ad un passo dal raddoppio lanciato da Stulic, diagonale destro e respinta di Suzuki. Al 47′ Ramadani da fuori, palla alta sopra la traversa. Il Parma si rivede a pochi istanti dall’intervallo, in pieno recupero, con un destro potente di Britschgi che trova il piede di Falcone a dire di no.

Ripresa e possesso palla che torna in mano al Parma. Prolungata azione ducale al 52′ con Cutrone liberato al tiro, impreciso e largo dal limite. Più pericoloso Delprato su cross da punizione due minuti dopo, colpo di testa e palla al lato di poco. Nella fase successiva poche emozioni e tante opportunità in ripartenza che il Lecce non sfrutta. All’88’ da corner Camarda di testa, palla alta. Il Parma si rivede al 93′ con il colpo di testa di Delprato alzato in corner da Falcone. Dall’angolo seguente Benedyczak di testa non trova lo specchio. Nel finale la difesa tiene benissimo e il Lecce non soffre più, portando a casa lo 0-1.

Ora la sosta, poi nel prossimo turno il Lecce ospiterà il Sassuolo, sabato 18 alle 15.

