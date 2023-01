LA CRONACA – Goduria Lecce nella prima del 2023! Rimonta da urlo con la Lazio e salto in classifica

Il Lecce riprende da dove aveva lasciato, battendo la Lazio per 2-1 nella prima uscita del 2023. Giallorossi protagonista di una gara sontuosa rimonta che ha annichilito un avversario di alto rango schiacciandolo in una ripresa sontuosa. E ora la classifica è da sogno con uno strepitoso dodicesimo posto momentaneo.

Baroni conferma il 4-3-3 marchio di fabbrica e dà fiducia dal primo minuto a Banda preferito ad un Di Francesco non ancora al top, mentre Gonzalez è pienamente recuperato. Dall’altra parte modulo speculare per Sarri che ritrova Immobile al centro dell’attacco. Il Lecce parte arrembante provando la conclusione subito, respinta, con Colombo. La prima occasione è invece di marca laziale ed arriva al quinto, quando Falcone è chiamato alla grande respinta per opporsi al colpo di testa di Casale. I biancocelesti sono più spigliati e pervengono al vantaggio quando il cronometro segna il quindicesimo: il lancio lungo di Casale trova mal piazzata la linea a quattro del Lecce e Immobile ne approfitta per mettere in buca d’angolo. I salentini provano ad abbozzare una reazione che però non è condita da adeguata precisione. Minuto 24 e primo tiro verso la porta avversaria con Gonzalez che calcia male e al lato di mancino. Ben più insidiosa la Lazio in contropiede un minuto dopo quando Lazzari offre palla a Zaccagni, Blin dice no e sulla ribattuta Basic conclude alto.

Altro Lecce dopo l’intervallo e prima conclusione in porta di Di Francesco che al 47′ chiama Provedel alla respinta. I giallorossi insistono e pressano l’avversario, ottenendo il pareggio dieci minuti più tardi. Hjulmand imbecca Di Francesco, conclusione potente respinta da Provedel e tocco vincente sottomisura di Strefezza. Ora il Lecce è padrone del gioco ed al 72′ arriva il gol del vantaggio: palla in mezzo per Di Francesco, mancino al volo preciso e da due passi Colombo insacca. Altri tre minuti e Gonzalez dal limite per poco non trova il tris con un siluro alto di poco. Dieci minuti ed il neo entrato Ceesay mette in mezzo un’ottima palla sulla quale Oudin non arriva. Ancora il gambiano pericoloso nel recupero con una conclusione sul fondo che precede il triplice fischio sancente il 2-1 conclusivo.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite dello Spezia, domenica alle 15.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA