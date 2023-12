LA CRONACA – Due episodi, poi più Empoli che Lecce. Per i giallorossi un pari utile

Arriva il quarto pareggio di fila per il Lecce, fermato sull’1-1 dall’Empoli in un match ricco di insidie per i giallorossi. E’ infatti servito il solito super Falcone per evitare il peggio in una sfida in cui i toscani ci hanno provato più dei salentini. Per i quali la classifica si muove comunque ancora, a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

D’Aversa per la prima volta in campionato sceglie Piccoli come punta centrale del suo 4-3-3, dando fiducia anche a Sansone nel tridente offensivo e confermando in blocco gli altri due reparti. E’ 4-3-3 anche per Andreazzoli che a centrocampo conta sull’ex Maleh. Inizio gara con l’Empoli proiettato in avanti. Al sesto la prima conclusione, una punizione di Bastoni alta di non molto sopra la traversa. Minuto 8 e però occasionissima Lecce: punizione di Oudin e colpo di testa di Pongracic che trova la gran deviazione in corner di Berisha. A cavallo del tredicesimo minuto doppia conclusione da fuori salentina: prima Gonzalez e destro in corner, poi Dorgu e Berisha blocca. Al quarto d’ora si rivedono gli azzurri con un colpo di testa di Cancellieri al lato di non molto. Ma al minuto 18 c’è l’occasionissima per Roberto Piccoli: Banda scende sulla sinistra, palla in mezzo per Piccoli che gira di un soffio al lato. Ancora l’attaccante e ancora di mancino al 25′: una girata larga abbondantemente alla destra di Berisha. Lampo empolese nell’azione seguente, con Cambiaghi che si invola verso Falcone bravo ad opporsi. Dal corner seguente cross di Bastoni per Luperto che gira al lato. Al 35′ Oudin di destro dal limite, palla masticata ed ampiamente larga. Poi, subito prima dell’intervallo, destro a giro di Banda dal limite e ancora Berisha attento.

Subito Grassi pericoloso nella ripresa: al 47′ il tiro al volo del centrocampista toscano è bloccato a terra da Falcone. Ancora Empoli e prodezza di piede di Falcone per opporsi al tentativo di Cancellieri, fermato però per fuorigioco. Ancora il portierone giallorosso decisivo quando è il 55′: destro a botta sicura di Grassi ed il portiere alza in corner. Il Lecce reagisce al momento di difficoltà prendendo campo e colpendo alla prima vera sua occasione della ripresa. Sessantaquattresimo, Banda dalla distanza cerca il jolly e clamorosa papera di Berisha che si fa passare il pallone in mezzo alle gambe. Due minuti più tardi Rafia si libera bene dal limite, destro debole e il portiere avversario stavolta blocca sicuro. Al 72′ la sfortuna stavolta sorride all’Empoli che pareggia. Cross dalla destra di Cambiaghi, deviazione di Rafia e palla che si insacca sotto l’incrocio opposto. Ci riprova l’Empoli due minuti con Cancellieri, che devia al lato. Al 76′ doppia occasione azzurra prima con Cambiaghi e poi con Luperto, in entrambi i casi è decisivo Falcone. Per provare ad alleggerire la pressione avversaria ancora Banda di fuori all’ottantesimo, palla in curva. E’ l’ultimo sussulto di un match che si chiude così sull’1-1.

Sabato gara casalinga contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco: start alle ore 15.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA