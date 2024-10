LA CRONACA – Dorgu-gol e il Lecce torna a sorridere. Con il Verona tre punti che sono ossigeno

Il Lecce ritorna alla vittoria non senza soffrire. Contro il Verona la decide Dorgu, vero factotum della squadra.

Gotti conferma il 4-3-3 proposto a Napoli e cambia i due terzini, con il ritorno a disposizione di Gulbert e Gallo. Zanetti passa invece al 4-3-2-1 con Tengstedt avanzato ad unica punta. Inizio a ritmi contenuti, con le due squadre intente a studiarsi. Alla prima opportunità Lecce subito ad un nulla dal gol. Quarto d’ora, punizione di Rafia per la testa di un liberissimo Gaspar e clamoroso palo interno. Passano cinque minuti e stavolta Rafia prova direttamente a sorprendere Perilli sempre da calcio da fermo, il portiere si rifugia in angolo. E dal corner i salentini troverebbero il vantaggio con Dorgu, annullato però per un fallo del danese. Il giovane si ripete al minuto 36, anche stavolta con una marcatura irregolare poiché arrivata in posizione di fuorigioco. Dorgu è incontenibile, al trentanovesimo è lanciato da Krstovic, ne supera due ed è atterrato da Tchatchoua che viene espulso. Sul calcio di punizione Krstovic calcia forte ed alto. Il montenegrino ci riprova nel recupero, destro prevedibile e Perilli blocca a terra.

La ripresa si apre con il solito spartito: Dorgu che insacca e il guardalinee che alza la bandierina. E’ il 53′ e stavolta l’intervento del VAR val il vantaggio, poiché il danese al momento del cross di Banda parte davanti ai difensori avversari riuscendo così a gonfiare la rete di testa. Al 59′ la prima conclusione ospite, una punizione di Suslov alta sopra la traversa. Molto più pericoloso Gaspar al sessantaquattresimo, quando di testa impatta la punizione di Banda trovando il salvataggio sulla linea di Mosquera. Dal corner seguente Pierret al volo ma male ed al lato. Al 71′ Banda rientra ancora sul destro, trovando un tiro ampiamente al lato. Cinque minuti e Falcone si sporca i guanti per opporsi al mancino, centrale, di Suslov. In pieno recupero Rebic lancia Morente per il bis, Perilli decisivo nel salvare due volte sullo spagnolo. L’1-0 finale vale comunque tre punti importantissimi. Il Lecce si porta a 8 punti, agganciando momentaneamente Parma e Monza.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite del Bologna, sabato alle 15.

IL TABELLINO