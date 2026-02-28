LA CRONACA – Coulibaly illude, poi il Lecce crolla difensivamente a Como

Sconfitta a testa alta, anche se mai in discussione, per un Lecce uscito battuto 3-1 dal campo del Como. Avversario nettamente superiore, certo, ma i giallorossi possono comunque recriminare con sé stessi per la pessima gestione del vantaggio e una fase difensiva rivedibile. La classifica dice terz’ultimo posto al pari di Cremonese e Fiorentina che però devono ancora scendere in campo.

Di Francesco sorprende e propone una sorta di 3-4-2-1 asimmetrico con Banda più largo e Gandelman più centrale alle spalle di Cheddira. Per Fabregas 4-2-3-1 e Caqueret preferito a Nico Paz. Il Como prova a fare la partita sin dai primi minuti, trovando di fronte un Lecce corto e compatto. Al nono i lariani riescono a trovare le linee giuste e Douvikas, lanciato verso Falcone, impegna il portiere di destro. I giallorossi rispondono e, al minuto 14, passano: gran cross di Banda per la testa di Coulibaly che insacca. Reazione comasca affidata al destro di Rodriguez, alto al sedicesimo. Il pareggio degli azzurri è rinviato di tre minuti: Rodriguez si invola sulla sinistra e mette in mezzo per Douvikas che deve solo appoggiare in rete. E al 35′ il Como completa la rimonta grazie allo stesso Rodriguez, che approfitta di un cattivo posizionamento della difesa giallorossa per involarsi, superare Falcone ed insaccare a porta vuota. Cinque minuti dopo destro di Ramadani da fuori, palla al lato. Minuto 44 e tris comasco con il colpo di testa di Kempf, che lasciato completamente solo appoggia in rete il cross su punizione di Da Cunha.

Ripresa e ritmi decisamente più bassi, al 52′ un timido tentativo di doppio cross del Lecce, prima con Gallo e poi con Danilo Veiga, con annesse facili respinte della difesa locale. Al sessantatreesimo Douvikas sfiora la doppietta scheggiando il palo su cross di corner. Cinque minuti più tardi Nico Paz ha l’occasione del tap-in da due passi, Siebert salva tutto. Al 79′ tiro di Ramadani respinto dalla difesa di casa, poi sulla ripartenza Morata in estirada e Falcone blocca facilmente. All’ottantacinquesimo Diao lascia Siebert sul posto ma trova Falcone in opposizione. Il match si chiude su 3-1.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà la Cremonese, domenica alle 12.30.

IL TABELLINO