LA CRONACA – Colombo-show e Banda, è un Lecce da urlo! I giallorossi schiantano la Sampdoria

Il Lecce vince la battaglia di Marassi, espugnando per 0-2 il campo della Sampdoria in quello che soprattutto per gli avversari era una sorta di spareggio pre-sosta. I giallorossi sanno soffrire ma anche dominare, giocando bene e risultando letali in ripartenza. Ora la classifica sorride a dir poco con i salentini momentaneamente a +8 sulla zona pericolo.

Baroni conferma larghissima parte del 4-3-3 che ha fatto bene con l’Atalanta, sostituendo il solo Gendrey con Umtiti, allargando Baschirotto sulla destra. Per Sakic, che sostituisce lo squalificato Stankovic, è 3-4-1-2 e Djuricic dietro Montevago-Gabbiadini. Inizio a ritmi agonistici subito importanti, e dopo 40 secondi la Sampdoria tenta la via della conclusione con un forte mancino da fuori di Gabbiadini, alto sopra la traversa. Di tutt’altra caratura il diagonale della punta doriana al tredicesimo, quando è decisivo Falcone nel deviare col guantone in angolo. Al 22′ si vedono finalmente i salentini per mezzo del colpo di testa di Baschirotto, che però termina nettamente al lato. Quattro giri di lancette e ottima opportunità per il Lecce: Pongracic lancia Di Francesco che rientra ma poi strozza il destro largo di poco. Illusione del gol giallorosso al 36′, quando la punizione di Strefezza trova solo l’esterno della rete. In pieno recupero, quando le squadre sembravano sul punto di andare negli spogliatoi in parità, il gol che sblocca la disputa. Villar tocca male di tacco e di fatto lancia Colombo, che di mancino è freddissimo e sblocca il risultato pochi istanti prima dell’intervallo.

Nella ripresa il tasso di agonismo si impenna ulteriormente con la Samp alla ricerca del pari. Al 49′ il Lecce troverebbe il gran gol del bis con il diagonale di Di Francesco, annullato però per fuorigioco di pochi centimetri. Al 64′ Colombo cerca di alleggerire la pressione doriana con un mancino a giro dalla distanza ampiamente al lato. Ancora giallorossi all’ottantunesimo, sempre con un tiro da fuori stavolta di Askildsen dritto tra le braccia di Audero. Il gol del Lecce arriva comunque all’ottantatreesimo con un magistrale contropiede: Gonzalez lancia Colombo, tacco illuminato per Banda che batte Audero con uno scavetto al bacio. Arriva subito dopo la prima conclusione avversaria verso Falcone del secondo tempo, un colpo di testa alto di Quagliarella. Minuto 90 e ancora Quagliarella alla conclusione, forte ma che trova ancora un grande Falcone a respingere in corner. Ancora un paio di tentativi liguri negli istanti finali con Rincon e Quagliarella che non trovano la porta, ma il successo è del Lecce vittorioso 0-2.

Ora la lunga pausa mondiale con ripresa del campionato giallorosso fissata per il 4 gennaio, data di Lecce-Lazio.