LA CRONACA – Baschi-Di Fra e scoppia la festa! Impresa Lecce, l’Atalanta va ko

Nell’ultima casalinga dell’anno il Lecce torna ad esultare e lo fa battendo per 2-1 l’Atalanta. I giallorossi disputano una gara quasi perfetta che gli vale il giusto risultato finale al cospetto di una delle grandi del campionato. E con 12 punti ora la classifica sorride davvero.

Baroni conferma gran parte degli undici di Udine e per il suo 4-3-3 cambia solo Pongracic e Di Francesco. E’ 3-4-1-2 rivoluzionato invece per Gasperini, che inserisce Malinovskyi e Zapata in avanti. Subito match intenso nelle sue battute iniziali. La prima conclusione è di marca atalantina con un diagonale di Zapata smorzato tra le braccia di Falcone. E’ il quinto, mentre all’ottavo la bella azione orchestrata dai giallorossi libera al mancino di Strefezza troppo centrale tra le braccia di Sportiello. Si fa vedere Colombo al sedicesimo: il 9 prova a girare in rete il cross di Gendrey, mandando però il pallone al lato di poco. Grande occasione giallorossa al 27: Blin imbecca Di Francesco anticipato in extremis da Soppy che sfiora l’autorete. Ne seguono due corner, nel secondo dei quali Strefezza trova Gonzalez, torre per Baschirotto e colpo di testa vincente. Nemmeno il tempo di esultare che il Lecce raddoppia: è la mezz’ora, Colombo interrompe la costruzione bassa bergamasca e lancia di fatto Di Francesco che supera Sportiello e di destro appoggia in rete. Il Lecce domina e l’Atalanta non riesce neppure ad avanzare. Almeno fino al quarantesimo, quando i nerazzurri trovano il gol alla prima vera occasione con Zapata, imbeccato da Malinovskyi tra le maglie di Pongracic e Gendrey prima di battere in diagonale Falcone. Lo stesso portiere è chiamato alla presa due minuti dopo sul mancino di Malinovskyi, troppo centrale e bloccato agevolmente.

Nella ripresa l’Atalanta prova ad essere più arrembante, anche se inizialmente è ancora il Lecce a fare la partita. Così gli orobici arrivano al tiro solo al cinquantanovesimo con il colpo di testa di Okoli, deviato in corner da Falcone. Occasione Lecce cinque minuti più tardi sul destro di Di Francesco: pallone alto di non molto. Al 74′ si rivedono gli ospiti e Malinovskyi dal limite non manda al lato di poco. Tre minuti e per poco Ceesay non fa il colpaccio andando a pressare Sportiello, che perde palla ma la sfera per sua fortuna si spegne fuori. Al 79′ Koopmeiners si mangia un gol calciando alto con un tocco sotto dopo essere sfuggito a Gendrey. Nel finale l’Atalanta tenta l’assedio, ma il Lecce rischia zero ed anzi va al tiro con Oudin e Banda. Alla fine è festa giallorossa per 2-1.

Nel prossimo turno per il Lecce sarà scontro diretto sul campo della Sampdoria, sabato alle 18.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA