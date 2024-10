LA CRONACA – A Napoli arriva il quarto ko di fila, ma stavolta il Lecce dà segni di vitalità

Non nel risultato, ancora negativo, ma almeno nella prestazione arriva una reazione per il Lecce, battuto 1-0 dal Napoli capolista. I giallorossi escono a testa alta dal Maradona soffrendo e provando a colpire, sfiorando a più riprese il pari nel finale. La classifica ora continua a dire penultimo posto.

Gotti cambia ancora modulo e torna al 4-3-3 che è più un 4-5-1, consegnando la prima maglia da titolare in Serie A a Pierotti e ritrovando Banda sulla corsia opposta dell’attacco. Per Conte stesso modulo e qualche novità anch’essa in attacco, dove ci sono Ngonge e Neres, mentre tra i pali si rivede Meret. Grande equilibrio nelle battute iniziali, caratterizzate da ritmi molto bassi. La prima conclusione è di marca azzurra ed arriva al quattordicesimo con Ngonge, il cui sinistro è facile preda di Falcone. Impreciso Dorgu due minuti dopo, il suo destro è tanto forte quanto nettamente alto. Più insidioso Neres al minuto 23, in cui il brasiliano si accentra bene calciando troppo debolmente tra le braccia di Falcone. Al 26′ azione convulsa in area Lecce. Sponda di Di Lorenzo per Ngonge, mancino al volo potente con prodezza di Falcone e tap-in vincente di Di Lorenzo arrivato però da posizione irregolare, dunque invalidato dal VAR. Si vede pericolosamente il Lecce al minuto 34: dal corner di Rafia il colpo di testa di Baschirotto trova la gran risposta di Meret, poi Gaspar è contenuto al momento della ribattuta a rete. Al quarantaduesimo Ngonge vince il duello con Dorgu e trova lo spazio per il forte mancino a giro respinto da Falcone in corner. Nel recupero Banda trova lo spazio per la conclusione, ampiamente sul fondo.

Nella ripresa il primo a provarci è Lukaku, che gira altissimo con il piede debole un pallone vagante in area salentina. Al 68′ cross tagliatissimo di Banda, pericolosa deviazione di Buongiorno che scavalca Meret e anche la porta partenopea, spegnendosi in corner. Al 73′ il gol che sblocca il match: colpo di testa di McTominay, respinta di Falcone che poco può fare sul tap-in ravvicinato di Di Lorenzo. Due minuti dopo Lukaku apparecchia per Raspadori, girata di destro e palla sul fondo. Reazione giallorossa al 79′ nel destro di Krstovic dalla distanza, fuori e al lato di non molto. Bella azione giallorossa all’85’, quando Krstovic apparecchia per Dorgu che scegli l’assist a Rebic, intercettato dalla difesa napoletana, anziché calciare in porta. All’ottantanovesimo ancora il terzino danese calcia al volo dal limite sfiorando l’incrocio dei pali. Nel recupero punizione affidata al destro di Sansone, tiro sul secondo palo e Meret decisivo nella respinta di pugni. Il match si chiude così 1-0.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà il Verona nell’infrasettimanale di martedì alle 18.30.

