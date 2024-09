LECCE – Krstovic: “Col Torino la nostra gara migliore. Tifosi, supportateci sempre”. Col Sassuolo 7.500 baby supporter

Per Nikola Krstovic, quella di Torino è stata la miglior partita – sinora – giocata dal Lecce. Ieri sera il centravanti giallorosso è stato ospite di Piazza Giallorossa, in onda su Telerama.

“Abbiamo rivisto i filmati della partita e ci siamo resi conto di aver giocato un’ottima partita. Abbiamo giocato quasi sempre noi, tirando 18 volte in porta, mentre Falcone è rimasto inoperoso per gran parte del tempo. Ci è mancato solo il gol ma credo che questa sia stata la nostra prestazione migliore. Milinkovic-Savic (il portiere del Torino, ndr) mi ha detto a fine partita di continuare così perché, giocando in questo modo, farò una bella stagione. Rebic? Il suo inserimento è ottimo perché mi dà più tempo sia per recuperare, sia per andare in profondità, potendo smistare i palloni al meglio. Spiace non aver segnato e non aver esultato sotto il settore ospiti coi nostri tifosi ma vi aspettiamo per la prossima partita in casa, supportateci come sempre, noi vogliamo andare sempre avanti e migliorare. Il Parma? Giocano bene e in maniera veloce, sarà un impegno difficile ma mister Gotti lo preparerà al meglio. Non sarà semplice, abbiamo quattro giorni per prepararci, ma ce la faremo”.

Intanto stamani è ripresa la preparazione all’Acaya. A parte hanno lavorato Sansone, Kaba e Banda. Col Parma ritornerà Dorgu dopo la squalifica. Domattina allenamento sempre all’Acaya, a porte chiuse.

Infine, ci saranno circa 7.500 bambini e ragazzi delle scuole del territorio, oltre ai piccoli allievi delle scuole calcio, per la partita di Coppa Italia di martedì prossimo alel 16 contro il Sassuolo. Ha riscosso, quindi, un grande successo l’invito dell’Us Lecce rivolto alle scuole, per avere il supporto dei più piccoli nel match contro gli emiliani.