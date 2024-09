BASKET – La LSB Lecce serra le fila in vista dell’esordio in campionato: il roster 2024/25

È pronta a partire per una nuova avventura agonistica in Serie C interregionale la CCE LSB (La Scuola di Basket) Lecce, agli ordini di coach Daniele Michelutti. Il campionato prenderà il via il prossimo 6 ottobre con la trasferta a Fasano. Lanciata la nuova campagna abbonamenti “AbboniamoCi”.

Nel roster 2024-25 ci saranno i confermatissimi Manuele Mocavero (capitano), Filippo Laudisa, Gianni Cantagalli, Simone Capoccia e i nuovi innesti Filippo Renna, Federico Ingrosso, Dalibor Vidakovic, Nemanja Dosic, Diamond Onwuka, oltre agli under 19 Riccardo Esposito e Nicola Murrone.

La società leccese è presieduta da Sandro Laudisa; dirigenti: Sandro Mugo, Francesco Gatto, Antonio Martella, Dario Tamburello; responsabile alla comunicazione è Antonio Savastano; collaborano con coach Michelutti l’assistant coach Gioele Galati, il preparatore atletico Giacomo Salamina, lo staff medico formato dalle dottoresse Giuseppina Buja (medico), Marta Lezzi (biologa nutrizionista) e Marta Tario (fisioterapista).

Continua a crescere il progetto LSB Basket Evolution, iniziativa lanciata dalla società a luglio col chiaro intento di formare e valorizzare ulteriormente il settore giovanile, maschile e femminile, della Scuola di Basket Lecce, ponendo le basi per un futuro sempre più brillante e competitivo.