LECCE – La Juventus passa al Via del Mare: la photogallery della gara curata da Massimo Coribello

Sesta sconfitta stagionale per il Lecce, battuto in casa dalla Juventus per 1-0 grazie a un eurogol del promettente Niccolò Fagioli. Lecce troppo schiacciato sulla difensiva e praticamente nullo in costruzione e in area avversaria, se si eccettua un tiraccio di Gendrey nel primo tempo, abbondantemente largo, e un bel rasoterra di Hjulmand, a pochi spiccioli dalla fine, che poteva dare ai giallorossi un insperato pareggio.

Di seguito vi proponiamo alcuni scatti della partita di ieri, realizzati dal nostro fotografo e collaboratore, Massimo Coribello.

Lecce, stadio “Via del Mare”

sabato 29 ottobre 2022, ore 18

Serie A 2022/23, giornata 12

LECCE-JUVENTUS 0-1

RETI: 73′ Fagioli

LECCE (4-2-3-1): Falcone – Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo – Blin (60′ Askildsen), Hjulmand – Oudin (60′ Banda), Gonzalez (87′ Rodriguez), Strefezza (82′ Di Francesco) – Ceesay (82′ Colombo). A disp. Bleve, Dermaku, Cetin, Bistrovic, Tuia, Helgason, Listkowski, Voelkerling, Umtiti, Pezzella. All. Marco Baroni.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny – Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro – McKennie (46′ Fagioli), Miretti (62′ Kean), Rabiot – Soulé, Milik, Kostic (72′ Iling-Junior). A disp. Pinsoglio, Perin, Rugani, Compagnon. All. Massimiliano Allegri.

ARBITRO: Daniele Chiffi di Padova (Mondin-Affatato; IV Marchetti; VAR Fabbri-Del Giovane).

NOTE: ammoniti Ceesay, Pongracic, Di Francesco (L), Miretti, Cuadrado, Milik, Gatti, Iling-Junior (J). Rec. 1′ pt, 5′ st.