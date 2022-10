LECCE – Baroni: “Prestazione ottima, buona. Ci pesa non vincere davanti ai nostri tifosi. Colombo…”

L’analisi di Marco Baroni ai microfoni Dazn dopo Lecce-Juventus.

“Nel secondo tempo ci siamo abbassati e abbiamo subito l’avversario, e ci poteva stare. Abbiamo commesso qualche errore di troppo nel gettare via la palla e continuando a dare palloni al centro, dove abbiamo preso due ripartenze. Per fare risultato occorre una prestazione perfetta e un pizzico di buona sorte. I ragazzi hanno fatto una prestazione ottima, buona, sotto tutti i punti di vista. Sicuramente dobbiamo trovare il gol. Ringraziamo il pubblico che ci sostiene sempre, non riuscire a vincere in casa ci pesa molto. A livello tattico, leggevamo male il momento della transizione, andavamo sempre in verticale quando c’erano spazi per palleggiare e spostare il pallone da fronte a fronte. Su questo dobbiamo lavorare, siamo una squadra giovane ma i ragazzi sono vivi e tenaci, hanno voglia e determinazione. Davanti dobbiamo fare qualcosa in più e il lavoro quotidiano è indirizzato a questo. La scelta di Oudin e Strefezza larghi è stata mirata ad aumentare il palleggio. Spesso Banda e Ceesay prediligono la profondità ma ci allungano la squadra e arriviamo in ritardo nella finalizzazione dell’azione negli ultimi metri. Quando c’è molta velocità, non si riesce ad accompagnare l’azione. Dobbiamo fare scelte migliori negli ultimi trenta metri e avere la capacità di leggere l’azione e di capire quando andare in verticale velocemente e quando spostare il pallone sull’altro fronte. La squadra mi è piaciuta, ha avuto intensità, compattezza, ma ci vuole un pizzico di buona sorte, cosa che ora non abbiamo. Banda? Deve migliorare nelle scelte, spesso è frenetico negli ultimi metri ma ci dà tanta energia e dinamicità. Certo, Colombo avrebbe dovuto essere più determinato su quel pallone di Banda. Doveva andarci con più determinazione, quella palla va chiusa. Su quei palloni ci dobbiamo buttare dentro con ferocia e determinazione“.