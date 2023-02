LECCE – Innesti soprattutto difensivi (Romagnoli e Ceccaroni sul gong) e cinque cessioni: il riassunto del mercato invernale

Doppio sussulto difensivo nelle ultime ore del mercato invernale del Lecce. Il lavoro dei direttori Corvino e Trinchera si è così concluso con il completamento della zona centrale del reparto arretrato in seguito agli arrivi di Pietro Ceccaroni (QUI) e Simone Romagnoli, che hanno dato seguito ai precedenti innesti sulla corsia destra ed a centrocampo.

Nativo di Cremona, classe 1990, difensore centrale, prodotto del settore giovanile del Milan con cui ha vinto una Coppa Italia Primavera, Romagnoli approda nel mondo dei professionisti in Serie C ol Foggia, segnando tre gol in 23 partite. Poi, una stagione e mezza al Pescara in B e mezza al Venezia, prima di spiccare il volo col Carpi, con cui vince il campionato di Serie B 2014-15 e esordisce in Serie A nella stagione successiva. Il torneo 2017-18 lo vede prima con la casacca del Bologna, poi con quella dell’Empoli; nella stagione successiva, scende in B col Brescia. Dal 2019-20 ritorna a Empoli in Serie B, staccando il pass per la Serie A nel 2020-21. Nell’attuale stagione, conta solo sei presenze al Parma in Serie B. Romagnoli arriva a Lecce a titolo definitivo.

Nelle ultime ore, ufficializzati anche due movimenti per la primavera: prestito di Christian Macrì al Nardò, acquisizione di Ed McJannet, centrocampista irlandese 2004, dal Luton.

Di seguito la tabella riassuntiva:

ACQUISTI:

Cassandro (d, Cittadella), Ceccaroni (d, Venezia), Romagnoli (d, Parma), Maleh (c, Fiorentina)

CESSIONI:

Cetin (d, Hellas Verona), Bistrovic (c, CSKA Mosca), Bjorkengren (c, Brescia), Listkowski (a, Brescia), Rodriguez (a, Brescia)

—

PRIMAVERA

ACQUISTI:

Bruhn (A, 2004, Nordsjaelland, def.), Bruns (D, 2004, Union Berlino, temp. con opzione Lecce), Hegland (C, 2004, Frigg Oslo, def.), Kljun (D, Tabor Sezana, 2004, def.), McJannet (C, Luton, 2004, def.)

CESSIONI:

Macrì (C, 2003, Nardò, temp.), Carrozzo (A, 2004, Spal, temp.), Milli (2004, A, Cesena, temp.)

—

UNDER 18

ACQUISTI:

Sammi (D, 2005, Sundsvall, def.), Nikko (D, 2006, Goteborg, def.), Vescan-Kodor (A, 2005, Atletic Oradea, def.)