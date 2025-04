LECCE – In ritiro in Lombardia anche gli squalificati. Jean sotto i ferri, operazione riuscita

Doppio lavoro per il Lecce al Via del Mare nella giornata di oggi. Al termine della seduta pomeridiana, la squadra si trasferirà in una non identificata località lombarda in ritiro per preparare, con più concentrazione – si spera – la gara di venerdì sera in casa dell’Atalanta.

Mister Marco Giampaolo ha convocato tutta la rosa a sua disposizione, ad eccezione degli infortunati Jean e Marchwinski; si uniranno al gruppo anche gli squalificati Berisha e Krstovic, fermati per un turno dal Giudice sportivo che ha, altresì, inflitto un’ammenda di quattromila euro al Lecce (lancio di un petardo e alcune bottigliette nel recinto di gioco).

Capitolo Jean. Oggi il difensore francese è stato operato a Lione per la lesione del legamento crociato anteriore e collaterale mediale del ginocchio sinistro. L’intervento, si comunica dalla società, è perfettamente riuscito.