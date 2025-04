SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 17.04.2025

Le decisioni del Giudice sportivo in Serie D girone H dopo le partite giocate giovedì 17 aprile 2025.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ANGRI:

BRINDISI: Davide Saponaro (dir., fino al 22.06.25); Nicola Ragno (all., 1)

CASARANO: Ammenda di 400 euro; Mauro Cerutti (1); Andrea Saraniti (1)

COSTA D’AMALFI: Roberto Genco (all., 4); Filippo Manzi (4); Raffaele Vuolo (1)

F. ANDRIA: Ammenda di 600 euro

FASANO: Facuno Onraita (1); Manuele Penza (1); Vincenzo Corvino (1); Raoul Lombardo (1)

FRANCAVILLA IN S.:

GRAVINA:

ISCHIA: Ammenda di 800 euro; Fabio Padulano (4); Filip Piszczek (1)

MANFREDONIA: Amadou Diambo (1)

MARTINA: Emanuele Santoruvo (dir., fino al 30.06.25 – gara del 9 marzo)

MATERA:

NARDÒ:

NOCERINA:

PALMESE:

REAL ACERRANA: Ammenda di 800 euro

UGENTO:

VIRTUS FRANCAVILLA: