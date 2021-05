LECCE – I tifosi incitano la squadra in partenza per Venezia: “Chi non combatte ha già perso”

La spinta alla squadra, all’antivigilia di Venezia-Lecce, è arrivata dagli ultras della Curva Nord che, ieri pomeriggio, hanno incitato Mancosu e compagni a combattere, sino alla fine. Perché: “Chi non combatte ha già perso! Avanti Lecce!”, come recita lo striscione appeso alla ringhiera perimetrale dello stadio.

E così, circa duecento tifosi giallorossi hanno deciso di scendere in campo e di stare vicini, ancora una volta, sebbene a distanza, ai propri beniamini. Ciò che aspetta il Lecce non è un compito facile. Il Venezia è un brutto cliente e, nella stagione regolare, è stata una delle squadre che più ha impressionato, per gioco e collettivo, al Via del Mare, e non solo.

Il gruppo dei giocatori, insieme allo staff, al presidente Saverio Sticchi Damiani e al ds Pantaleo Corvino, sono usciti dallo stadio per assistere allo spettacolo messo in scena dalla Nord che, in tutti i modi, ha cercato di trasmettere loro carica, grinta e coraggio. Quel coraggio che servirà per superare – si spera – due scogli abbastanza irti per approdare nella massima serie dalla porta di servizio.

Intanto, dall’allenamento di ieri, è arrivata una buona notizia: Hjulmand è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe essere regolarmente schierato nel match di gara 1 del “Penzo”, lunedì sera.

(foto: archivio, ©Caputo-SalentoSport)