LECCE – Hjulmand: “Una settimana perfetta. Peccato fermarsi proprio ora…”

Morten Hjulmand non ha convinto appieno il suo omonimo – e non parente – Commissario tecnico danese e guarderà i Mondiali dal divano di casa sua. Da un certo punto di vista, meglio così per mister Marco Baroni che potrà averlo fresco e riposato alla ripresa degli allenamenti, a fine mese, anche se, la vetrina del Mondiale, avrebbe potuto contribuire a aumentare, ancora di più, i suoi estimatori.

Nel post-Sampdoria, ai microfoni Dazn, il capitano del Lecce ha parlato delle ultime convincenti prove dei giallorossi: “Certo, questa è stata una settimana perfetta! Anche contro l’Udinese avevamo fatto bene e in quella partita abbiamo visto qual è il vero Lecce, così come successo contro Atalanta e anche contro la Sampdoria. A dire il vero, anche nelle prime partite si è visto il gruppo, non solo ora, anche se non abbiamo preso tanti punti. ‘Mo’ (“adesso”, “ora” alla salentina, ndr 🙂 ) dobbiamo recuperare un po’ e quando ritorneremo a Lecce ricominceremo ad allenarci analizzando le cose che abbiamo fatto bene e quelle su cui dobbiamo migliorare. Certo, è un peccato fermarsi per il Mondiale, ma non lo decido io…“.