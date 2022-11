VIRTUS MATINO – Andrea De Marco non è più l’allenatore biancazzurro

Mister Andrea De Marco non è più l’allenatore della Virtus Matino. Il club biancazzurro ha ufficializzato le dimissioni del tecnico nella tarda serata di ieri. Il Matino, dopo nove partite, è ancora a caccia della prima vittoria in campionato, avendo racimolato, sin qui, tre punti, frutto di tre pareggi. Domenica scorsa, la Virtus è stata battuta, nei minuti finali, dalla capolista Città di Gallipoli per 1-3.

“La società – si legge nella nota della Virtus – preso atto della sua volontà, ha accettato le dimissioni del mister e dello staff tecnico, sollevandoli dal loro incarico. A loro va il ringraziamento per il lavoro svolto e gli auguri per le migliori fortune in campo personale e professionale”.