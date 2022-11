VOLLEY – Serie B/m, B1/f: risultati 13.11.2022, classifiche, prossimi turni

VOLLEY B/m GIRONE H

RISULTATI (giornata 6): Casoria-Taviano 0-3, Pol. Matese-Athena NA 3-2, Grottaglie-Pozzuoli 3-0, Marigliano-SBV Galatina 3-0, Leverano-Meta Torre Annunziata 3-1, Pomigliano-Mesagne 3-0, Galatone-Joivolley Gioia 3-2.

CLASSIFICA: Grottaglie, Leverano 18 – Joivolley 12 – Galatone, Pozzuoli, Taviano 11 – Marigliano 10 – Pomigliano 9 – SBV Galatina, Athena NA 7 – Casoria 5 – Meta Torre Annunziata 4 – P. Matese 3 – Mesagne 0.

PROSSIMO TURNO (19-20 nov.): Taviano-Galatone, Athena NA-Casoria, Grottaglie-P. Matese, SBV Galatina-Leverano, Meta Torre Annunziata-Marigliano, Mesagne-Pozzuoli, Joivolley Gioia-Pomigliano.

—

(US Volley Leverano, Alessio Quarta) – Sestina vincente sulla ruota di Leverano con la BCC Volley che batte 3-1 i ragazzi della Comcavi Volley Meta Sorrento confermandosi a punteggio pieno in questo inizio di stagione del girone H di serie B. Sestetto titolare per coach Zecca con la diagonale composta da Laterza e Orefice, Scrimieri e Miraglia centrali, Marzo e Galasso ad agire da schiacciatori, De Pandis nel ruolo di libero. Sul versante opposto l’allenatrice Cilento schiera il palleggiatore Antonino Russo e l’opposto Ciampa, al centro Giacomo Russo e Buccella, Latella e Starace come schiacciatori e Pappalardo nel ruolo di libero. Partita non scontata, al di là di quanto recita la classifica, con i giovanissimi campani che hanno saputo imbrigliare la Joy Volley sul 3-2. Il sestetto di casa parte subito forte nel primo game: il primo break lo crea Miraglia con un ace per il 10-7, poi è Marzo con un solidissimo muro a fermare il punteggio sul 15-7, costringendo coach Cilento a chiamare il secondo time out in pochi minuti. Il turno al servizio di Miraglia è comunque letale, con la ricezione di Volley Meta che va spesso in difficoltà. La BCC Volley Leverano si aggiudica il parziale senza grossi patemi d’animo con l’errore di Starace per il 25-11. Tutt’altra storia nel secondo set con gli ospiti che partono subito forte, alzando il livello di attenzione in ricezione e difesa. L’entusiasmo fa il resto con Starace che ferma Orefice per il 2-5, imitato a stretto giro da Ciampa su Marzo. Il muro di Antonino Russo su Galasso segna il massimo vantaggio sul 4-11, i padroni di casa sbagliano tanto tecnicamente, specie in battuta, e non riescono mai a rientrare in partita. Il servizio out di Miraglia porta i conti in parità. I gialloblù approfittano della sosta per resettare quanto di negativo fatto nel game precedente e spingono subito sull’acceleratore, con Orefice, Scrimieri e Marzo sugli scudi. Il capitano ferma Ciampa con un sontuoso muro sul 7-2, l’ace di Galasso allunga ulteriormente il divario tra le due formazioni. Antonino Russo, suo l’ace in zona di conflitto per il 23-17, e Latella sono gli ultimi a mollare, ma la pipe out di Starace regala il 25-17 ai salentini che non placano la furia agonistica nemmeno nel set successivo. Il sestetto di coach Zecca alza un muro invalicabile con ben 5 punti consecutivi che arrivano da questo fondamentale per il 13-6. La gara non ha molto da raccontare, tocca a Pagano chiudere i conti con l’attacco vincente del 25-16 con cui la BCC Leverano porta a casa altri tre punti preziosissimi.

IL TABELLINO

BCC LEVERANO- COMCAVI VOLLEY META 3-1

(25-11, 16-25, 25-17, 25-16)

BCC LEVERANO: Pagano 2, Marzo 20, Laterza 2, Galasso 5, Vannicola ne, Olimpio 0, De Pandis (libero), D’Elia 1, Scrimieri 12, Orefice 11, De Marco ne, Varratta ne, Miraglia 6. Allenatore: Zecca

COMCAVI VOLLEY META: Spignese 1, Alaia 0, Ciampa 5, Latella 14, Aiello ne, Russo G. 9, Russo A. 5, Starace 11, Cannilla ne, Buccella 5, Pappalardo (libero). Allenatore: Cilento

Arbitri: Giuseppe Dimartino e Domenico Vito Cantore

Errori in battuta: Leverano 14, Volley Meta: 14; Ace: Leverano 8, Volley Meta: 4; Muri vincenti: Leverano 11, Volley Meta 6

—

(US Volley Grottaglie) – Non si ferma la cavalcata del Volley Club Grottaglie, i granata vincono ancora superando con un netto 3-0 (25-18; 25-20; 25-20) il Bava Rione Terra Pozzuoli, arrivato al Pala Campitelli da terza forza del campionato. Una prova maiuscola di tutto il collettivo, autore della miglior prestazione stagionale. Pochissimi errori individuali e una cattiveria agonistica degna di un big match hanno visto il Grottaglie lasciare le briciole ad un avversario molto preparato, sempre a punti nelle cinque precedenti gare di campionato. Straripante il Grottaglie: ricezione, ispirata da De Sarlo, ottima, che ha permesso a Balestra di armare sia i laterali che i centrali sempre nel migliore dei modi. Buonissima la prova di Ristani, Buccoliero e Di Felice semplicemente straripante il duo di centrali Antonazzo – Giosa, rimasti un rebus irrisolvibile per i loro colleghi aldilà della rete. In evidenza anche Luzzi, impiegato nelle situazioni di difesa, Bartuccio, sempre attento quando chiamato in causa ed Emanuele Semeraro, alla terza presenza stagionale. Prova maiuscola anche in battuta, dai nove metri il Grottaglie ha mandato in tilt la ricezione e la costruzione ospite, impedendo al Pozzuoli di prendere ritmo. Gara, tutto sommato, indirizzata sin dalle prime fasi e portata a casa esaltando il numerosissimo pubblico del Campitelli, assiepato di tifosi e tantissime famiglie. Il commento di uno dei protagonisti dell’incontro, Davide Antonazzo: “Abbiamo vinto e convinto, credo sia stata da parte nostra la migliore partita di questo inizio di stagione. Abbiamo preso un bel ritmo ma le prossime gare saranno fondamentali per arrivare ancora in questa posizione di classifica agli scontri diretti che ci aspettano sul finire del girone di andata. Già sabato dobbiamo continuare a vincere, arriverà a Grottaglie una squadra reduce da una vittoria e affamata di punti, pertanto dobbiamo mettere in campo la stessa intensità vista oggi. Voglio ringraziare il pubblico per il favoloso sostegno che ci sta riservando, stanno contribuendo a questo ottimo periodo della squadra”. Il Volley Club Grottaglie continua a condurre la classifica del Girone H, a punteggio pieno, in compagnia del Leverano. All’inseguimento del duo si issa il Gioia che con il punto conquistato contro il Galatone ha ottenuto la terza piazza solitaria. Per il Volley Club, sabato, nuovo appuntamento casalingo: i granata ospiteranno la Polisportiva Matese, penultima, a quota tre.

IL TABELLINO

VOLLEY CLUB GROTTAGLIE-BAVA RIONE TERRA POZZUOLI 3-0

(25-18; 25-20; 25-20)

Volley Club Grottaglie: Antonazzo 9, Bartuccio 1, Balestra 4, Semeraro, Buccoliero 6, Di Felice 4, Giosa 8, Ristani 15, Luzzi (L), De Sarlo (L). A disposizione: Fiore, D’Amico, Poli. Allenatore: Spinosa – Azzaro.

Bava Rione Terra Pozzuoli: Mueck 2, Calabrese 13, Guancia 4, Di Santi 6, Fastoso 4, Lombardi, Treglia 1, Romano (L). A disposizione: Marrone, Sangiovanni, Barretta, Palumbo, Saggiomo, De Gregorio (L). Allenatore: Romano.

Arbitri: Tanzilli, Rossi.

—

(US Volley Galatone, Stefano Manca) – Vittoria meritata ma sofferta, l’Allianz Colazzo Galatone domenica si aggiudica la sfida contro il JoyVolley Gioia del Colle e al termine della sesta giornata di campionato di serie B sale al quarto posto nel girone H con 11 punti in classifica. Il risultato finale è di 3-2 per i biancoverdi, che si sono imposti davanti al pubblico amico al palazzetto di Galatina. È stata la prima, attesissima, vittoria in casa dell’Allianz Colazzo da inizio campionato. La partita si mette subito bene per il Galatone che vince i primi due set (25-23 e 25-19). Quando il match sembrava aver preso la strada giusta per i padroni di casa è arrivata la rimonta degli ospiti, complice forse un po’ di disattenzione in campo del Galatone. Il Gioia del Colle raddrizza la partita vincendo terzo e quarto set (15-25 e 21-25). Il Galatone chiude i conti e vince 15-7 l’ultimo set portando a casa i due punti. «Dopo la vittoria di domenica scorsa a Napoli – dichiara a fine gara il presidente dell’Allianz Colazzo Galatone Giuseppe Giuri – serviva una scossa anche in casa ed è finalmente arrivata la prima vittoria davanti al nostro pubblico. Potevano essere tre punti ma va bene lo stesso, prendiamocene due, anche perché avevamo di fronte una grande squadra. Speriamo adesso di recuperare in settimana dei nostri giocatori alle prese con qualche acciacco – conclude il presidente dell’Allianz Colazzo Galatone – in vista del derby di domenica, per il quale chiediamo ai nostri tifosi di continuare a rimanere accanto alla squadra come hanno meravigliosamente fatto fin qui». Appuntamento dunque a domenica 20 novembre alle 18 al palazzetto di Taviano, dove è in programma il derby tra l’Allianz Colazzo Galatone e la Pag Volley.

IL TABELLINO

ALLIANZ COLAZZO GALATONE-JOIVOLLEY GIOIA DEL COLLE 3-2

(25-23; 25-19; 15-25; 21-25; 15-7)

GALATONE: Latorre 2, Zanettin 33, Musardo 7, Garofalo 3, Barone (L), Russo 12, Calò, Schiattino, Papa 3, Lentini 5, Carrozzini 2, Rizzello (L), De Filippis; allenatore Cavalera.

GIOIA DEL COLLE: Cazzaniga 26, Anselmo 11, Meleddu 8, Campanale, Paglialunga 10, Gabriele 5, Bisci (L), Susco (L), Bitetti, Illuzzi 1, Mitidieri, Nitti, Porro 9, Astarita 1; allenatore Coronelli.

Arbitri: Binaglia, Almanza.

—

(US Olimpia Sbv Galatina, Piero de Lorentis) – Si ricorda la Tya Marigliano (terza vittoria consecutiva) di avere una squadra da vertice, gioca come tale, elimina le tossine di un inizio campionato da incubo e spiana un’Olimpia Sbv velleitaria. Troppa Tya per la squadra di mister Monaco apparsa in alcuni momenti rinunciataria e con il fiato corto. Denominatore comune in tutte e tre le frazioni di gioco è stata l’incapacità di contrastare la fase di break point dei padroni di casa, perfetta nella correlazione del fondamentale servizio- muro. L’aver subito l’avvio prepotente dei napoletani nelle fasi iniziali dei tre set, che maturavano dei vantaggi punto oscillanti tra +4 e +6 senza riuscire a ridurre il delta negativo, ha tolto animo agli ospiti, piuttosto che creare voglie e reazioni di riscatto. Limite questo per il sestetto di mister Monaco che non è una carenza genetica di comportamento del gruppo, avendo dimostrato in altre analoghe circostanze di sapersi esprimere con determinazione e volontà, ma piuttosto di una mancanza di leadership. Che non è tecnica, si badi bene, avendo nelle sue file un giocatore di talento come Mauricio Zanette, ma sicuramente emotiva. L’aver subito sanzioni disciplinari (tra cartellini gialli e rossi), imputabili non ai singoli giocatori ma ai compagni in panchina che supportano a volte con troppo impeto, è una dimostrazione di assenza di durezza da parte di più qualche atleta “dolce e docile” in campo. Ed allora fuori le…voci grosse, si guardi oltre le difficoltà affrontando con concretezza emotiva l’azione e con raziocinio la conclusione. Poi si può anche perdere quando il divario tecnico con gli avversari è incolmabile, come la gara con Marigliano, ma almeno il tentativo è stato messo in atto. Il gruppo di mister Angeloni ha dimostrato di essere un candidato forte per l’obiettivo che si è proposto di raggiungere: la pronta risalita in serie A3. La società napoletana si è dotata infatti di un roster importante, formato da ben otto elementi cardine della formazione di serie A3 dello scorso anno potenziato con i nuovi innesti di Montò, Di Florio e Settembre che stanno contribuendo alla risalita. Ne hanno fatte le spese Gioia, Pozzuoli ed Olimpia Sbv Galatina, con quest’ultima che è attesa, domenica 20 novembre al PalaPanico, da un derby ad altissimo rischio contro la capolista Bcc Leverano. All’allenatore Mimmo Monaco il compito di ricompattare un gruppo che deve esprimersi al massimo del proprio potenziale: poi i valori in campo verranno sicuramente fuori a favore della capoclassifica, ma nessuna recriminazione potrà essere avanzata.

TABELLINO NON COMUNICATO

—

VOLLEY B1/f GIRONE E

RISULTATI (giornata 6): S. Salvatore Telesino-Terrasini 3-2, Castellana Grotte-Arzano 0-3, Baronissi-Melendugno 3-1, Fiammatorrese-CdPazzi Roma 2-3, F. Schutze S. Teresa ME-Gesan Marsala 3-2. Riposano Pomezia, HUB Ambiente CT.

CLASSIFICA: Arzano, F. Schultze ME 14 – S. Salvatore Tel. 12 – CdPazzi Roma 11 – Baronissi 9 – Melendugno, Gesan Marsala 6 – Pomezia, Terrasini 5 – HUB Ambiente CT, Fiammatorrese 3 – Castellana Grotte 2.

PROSSIMO TURNO (19-20 nov.): Terrasini-F. Schultze ME, Arzano-S. Salvatore Tel., Melendugno-Castellana Grotte, CdPazzi Roma-Pomezia, HUB Ambiente CT-Baronissi. Riposo: Fiammatorrese, Gesan Marsala.