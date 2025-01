LECCE – Hasa, esperienza salentina già terminata: è ufficialmente del Napoli (per ora)

Luis Hasa è da ieri un nuovo calciatore del Napoli. Il trasferimento, del quale non sono state rivelate le cifre, è stato formalizzato a titolo definitivo. Finisce, dunque, l’esperienza di Hasa con la maglia del Lecce che è si è limitata a soli nove minuti più recupero giocati il 24 settembre in Coppa Italia contro il Sassuolo, quando ancora l’allenatore era Luca Gotti. Probabilmente Hasa sarà girato dal Napoli al Bari, club che ha la stessa proprietà (De Laurentis) di quello partenopeo.

Il calciatore era stato ufficializzato nelle ultime ore della campagna acquisti estiva. Centrocampista versatile, classe 2004, nativo di Sora (FR) e di origini albanesi, proviene dalla Juventus, con cui il Lecce ha anche chiuso l’affare Faticanti, cedendolo in prestito ai bianconeri (con opzione) sino a fine stagione. Faticanti sta giocando in Serie C nella Next Gen. Il centrocampista, secondo quanto affermato dal dt Corvino, fu prelevato dalla Juventus a titolo gratuito.

Hasa, prodotto del vivaio bianconero, esordisce in Primavera nel 2020/21 e in Youth League nella stagione successiva. La sua migliore annata, sinora, è la 2022/23, quando trova continuità d’impiego in Primavera (30 presenze, sei gol e cinque assist) e in Youth League (sette presenze, quattro gol e un assist). Nella scorsa stagione è stato parte integrante del progetto Juventus Next Gen giocando 32 partite in Serie C, chiudendo il campionato con un buono score di due gol e sei assist.

Hasa ha svolto tutta la trafila delle nazionali azzurre: sei presenze in Under 18, 15 in Under 19, cinque in Under 20 e tre in Under 21, con cui ha esordito nello scorso giugno contro nell’amichevole contro il Giappone, agli ordini del Ct Carmine Nunziata. Un grande riconoscimento gli è stato tributato nell’estate scorsa, quando è stato votato come miglior giocatore dell’Europeo U19 ed è stato inserito nella top 11 della manifestazione.

Forse per la sua giovane età o forse per altri e non ben definiti motivi, Hasa non ha mai convinto né Gotti, né Giampaolo, giocando soli dieci minuti ufficiali in tutta la stagione. La cifra pattuita per il trasferimento al Napoli dovrebbe aggirarsi sul mezzo milione di euro, il 30% del quale andrà alla Juventus, secondo gli accordi occorsi tra le società.