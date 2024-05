LECCE – Gotti ritrova la sua Udinese. Quando comprò una pagina di giornale per congedarsi dalla città…

Mentre sui social – e non solo – impazzano le statistiche e le percentuali di salvezza, con l’analisi di tutti i casi che porterebbero il Lecce ad esultare già prima o subito dopo la partita con l’Udinese, mister Luca Gotti ha inaugurato oggi la settimana di allenamenti in vista della sfida alla sua ex squadra.

Nel luglio 2019 approdò sulla panchina bianconera come vice di Igor Tudor, rilevando l’incarico di primo allenatore in seguito all’esonero del tecnico croato, dopo aver subito due pesanti sconfitte di fila contro Atalanta e Roma, incassando undici gol in due match. Anche in quel caso, Gotti mantenne un basso profilo. Da subito si pensava potesse essere un semplice “traghettatore“, in attesa di contattare un nuovo tecnico. Ma così non fu. Gotti fu promosso a primo allenatore in carica, centrando la salvezza alla fine di quel campionato. Fu riconfermato e ne centrò un’altra, nel campionato 2020-21, piazzandosi al 14° posto.

Qualcosa poi andò storto nella seguente stagione sportiva: Gotti fu esonerato a dicembre del 2021, nonostante la sua squadra fosse a +6 sulla zona rossa e dopo due anni di obiettivi centrati. L’allenatore, prima di congedarsi da Udine, acquistò una pagina del “Messaggero Veneto” e salutò città e tifosi, con stima ricambiata.

Da ex, affrontò l’Udinese soltanto una volta, l’8 novembre 2022 quando allenava lo Spezia: fu 1-1. Non fu in panchina nel match di ritorno, nel febbraio 2023, perché esonerato poco prima, con la squadra a +2 sulla zona salvezza (ma con punte anche di +9).