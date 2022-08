LECCE – Gonzalez: “Un pubblico incredibile”, Sticchi Damiani: “A Napoli per continuare a crescere”

Joan Gonzalez, uno dei migliori in campo contro l’Empoli, ha parlato nel post-gara: “Grazie alla società e al mister per la fiducia che mi hanno dato. La Serie A è molto difficile, sto provando ad ambientarmi sempre di più, gara dopo gara. Devo ancora migliorare tanto e c’è il tempo grazie ai consigli dell’allenatore e della squadra. Contro l’Inter ero nervoso ma i miei compagni e il mister mi hanno rassicurato, dicendomi di giocare semplice. Umtiti? Un campione del mondo e un grande giocatore, ho parlato con lui e mi è sembrato subito una brava persona, sono certo che ci darà una grossa mano grazie alla sua esperienza. Il nostro stadio è sempre caldissimo, il pubblico di Lecce è incredibile“.

Così il presidente Saverio Sticchi Damiani: “Il Lecce ha fatto molto bene, provando a vincerla sino alla fine con intensità e personalità. I giocatori arrivati da poco si stanno adattando al gioco di Baroni e ci sono giovani che arrivano dalla Primavera, come Gonzalez, che giocano con autorità. Strefezza ha segnato un gol meraviglioso, insieme a Hjulmand stanno confermando l’importanza della scelta di tenerli. E ora il Napoli, ci andiamo con la convinzione di continuare il percorso di crescita“.

Squadra subito in campo in mattinata all’Acaya. Napoli incombe. È stato a riposo Brancolini per uno stato influenzale; lavoro personalizzato per Cetin, Dermaku e Voelkerling. Domani la rifinitura, poi la conferenza di Baroni a mezzogiorno e, infine, il trasferimento a Napoli.