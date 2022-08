SERIE C/C – Taranto e Virtus Francavilla pronte all’esordio con le rose al completo

TARANTO – I rossoblù, dopo aver chiuso anche il reparto offensivo, hanno il roster al completo e sono pronti per iniziare la loro stagione, che, per ironia della sorte, partirà con il Monopoli dell’ex Laterza come primo avversario. Tornando al mercato, Dionisio potrebbe essere alla ricerca dell’ultimo colpo, ma per gli ultimi giorni di calciomercato non dovrebbero esserci particolari movimenti. Negli scorsi giorni i rossoblù hanno ufficializzato l’acquisto di un attaccante:

CHRISTIAN TOMMASINI – Si tratta di un attaccante classe 1998 che nella scorsa stagione ha totalizzato 8 gol con le maglie di Paganese e Fiorenzuola. Il calciatore arriva dal Pisa in prestito.

Il riassunto dei movimenti di mercato:

Entrata: Martorel (p. Bisceglie), D’Agedio (a. Castelnuovo), Labriola (c. Napoli), Caputo (p. Virtus Matino), La Monica (a. Real Aversa), Guida (a. Vastogirardi), Brandi (a. Lucchese), Evangelisti (d. Empoli), Crisci (c. Bisceglie), Provenzano (c. Catania), Antonini (d. Ravenna), Russo (p. Salernitana), Panattoni (a. Pisa), Manetta (d. Vis Pesaro), Mazza (c. Ternana), Infantino (a. Carrarese). Vona (d. Imolese), Romano (c. Pistoiese), Tommasini (a. Pisa)

Uscite: Giovinco, Saraniti, Falcone, Civilleri, Santarpia, Benassai, Marsili

VIRTUS FRANCAVILLA – Anche gli imperiali hanno puntellato la propria rosa in vista del primo impegno di campionato. La stagione degli uomini di Calabro partirà da Torre del Greco. Negli scorsi giorni i biancoazzurri hanno ufficializzato la cessione di Delvino alla Fidelis Andria e l’innesto di altri due calciatori:

ANTONIO FOIS – Centrocampista classe 2002 che nella scorsa stagione era in forza alla Gelbison, dove ha contribuito alla vittoria del campionato dei lucani.

ANDREA CISCO – Si tratta di un esterno di centrocampo del 1998. Il calciatore arriva in prestito dal Pisa e nella scorsa annata ha giocato sia per la compagine toscana che per il Teramo.

Il riassunto dei movimenti di mercato:

Entrate: Solcia (d. Atalanta), Avella (p. Ancona), Di Marco (c. Torino), Lo Duca (c. Atletico Terme Fiuggi), Pierno (d. Lecce), Ejesi (a. Padova), Vaughn (c. Francavilla FC), Murilo (a. Viterbese), Barrotta (c. Roma), Giorno (c. Alessandria), Fois (c. Gelbison), Cisco (a. Pisa)

Uscite: Prezioso, Ingrosso, Nobile, Gianfreda, Delvino.