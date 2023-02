LECCE – Giudice sportivo, stop a Gonzalez e multa alla società. Squalificati anche due atalantini

Il lancio di diversi petardi e fumogeni in campo costerà all’Unione Sportiva Lecce altri seimila euro di ammenda. Questo è quanto deciso dal Giudice sportivo di Serie A dopo le partite della 22esima giornata. Il totale delle ammende inflitte al club giallorosso, dall’inizio del campionato, sale a 48mila euro. Ammende anche per la Lazio (12mila euro) e per il Verona (5mila euro).

È scattata, in automatico, la sospensione per un turno per Joan Gonzalez, già diffidato e ammonito contro la Roma per un fallo di reazione su Zalewski. Lo spagnolo, pertanto, salterà la trasferta di Bergamo. In casa Atalanta, squalificati Marten De Roon e Giorgio Scalvini, entrambi per un turno. Una giornata di stop anche per Salvatore Esposito (Spezia), Fabiano Parisi (Empoli), Marko Arnautovic (Bologna), Bremer (Juventus), Johan Vasquez (Cremonese) e Mattia Zaccagni (Lazio). Entra in diffida Lorenzo Colombo, così come i suoi compagni Samuel Umtiti, Federico Baschirotto, Youssef Maleh e Federico Di Francesco.